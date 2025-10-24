Esos grandes malvados del día a día

A veces la vida te pone cabrones (y cabronas, que en esto de la maldad no hay distinción de sexo) en el camino. Todos los días. Sí, sí, todos los días. Varias veces. No hace falta ni que salgas a la calle. En este mundo de pornografía de la felicidad la cara oscura es la de hijosdelaverno e hijasdelinfierno que se te cruzan en el día a día.

Y no hablo de alguien que, con inquina, como venganza, por celos, envidia o cualquier otro sentimiento que Disney pintaría feo y de color negro, quiere hacerte daño. ¡No! De esos, en general, sabemos protegernos porque estamos más prevenidas. Los vemos venir. Tampoco a los malvados porque sí. Los que protagonizan las películas de terror y las páginas de sucesos. Esos que de verdad te asustan, los que se cuelan en tus pesadillas y se te vienen a la cabeza cuando la noche está muy oscura y caminas sola por una zona solitaria.

No, hablo de esa gente normal (¿aceptamos normal como adjetivo sin que nadie se ofenda?), desconocidos que seguramente serán muy amigos de sus amigos, incluso se considerarán y en su entorno les considerarán buenas personas, igual hasta colaboran con alguna ONG... Pero que se transforman en maléficas y jafars de medio pelo cuando cruzan la puerta de su trabajo. Que desde detrás de su mesa, barra, mostrador o teléfono sienten placer torturando a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Seres que creen que la empatía es un ser mitológico y la amabilidad un cuento chino. Auténticos cabrones (y cabronas) capaces de convertir el día de quien no tiene más remedio que cruzarse con ellos en un infierno.

Y estos son los que no te esperas, los que, si te has levantado en un día rojo (los lectores de Mark Haddon sabrán a qué me refiero) pueden hacer que te vengas abajo. Malvados de kilómetro cero. Minipsicópatas. Random emotionalkillers. A veces se les levanta de más el labio superior, dejando ver un colmillo dispuesto a morder. Cuando te cruces con uno de ellos, sonríe. «Dientes, dientes», que decía la folclórica. A ver si se les agria su maldad de bolsillo.