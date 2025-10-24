Opinión | Tribuna
La bellesa d’arrelarun huracà
Poca gent, per no dir ningú, posarà en dubte que una de les formes més esteses en les que reconeixem la bellesa com individus sensibles és en el camp de la música. I no parlo de gustos particulars, sinó de la idea generalitzada de que la música és, per si mateixa, bella. Potser és una idea que fins i tot ens agermana com espècie.
Si anem a la particularitat podríem afirmar que a Eivissa tenim la immensa sort de comptar amb grans exemples en tots els camps de la música, des de la composició a la interpretació. No és estrany poder assistir a l’illa a concerts de gran nivell protagonitzats per músiques i músics naturals de l’illa o que hi resideixen.
Un d’aquests exemples el vam tenir durant el passat festival Jazz Point, quan la saxofonista Muriel Grossmann va protagonitzar un doble concert a l’hotel The Standard. La primera part, en quintet, va demostrar una vegada més la gran qualitat de Grossmann com a intèrpret i compositora i la magnífica resposta que sempre dona una de les seves formacions habituals (Radomir Milojkovic, Uros Stamenkovic i Abel Boquera), en aquesta ocasió augmentada amb la percussionista Cristina Morales. Però és en la segona part d’aquella nit en la que m’agradaria posar l’atenció.
Al quintet es va sumar la Big Band Ciutat d’Eivissa. Hi ha a la música de la saxofonista austríaca una potència que moltes vegades sembla difícil de dominar, un aspecte que ella mateixa incrementa als seus concerts. La psicodèlia, el free, el funk... tot es dona la mà i fa trontollar l’escenari. Quan hi entres, la bellesa et sobrepassa, com si estiguessis dins un huracà de notes que ho arrasa tot. Que la Big Band pogués entrar en aquest huracà va ser gràcies al seu director, Vicent Tur, qui va aconseguir sumar bellesa a la bellesa.
Hi ha moltes maneres de treballar sobre allò que considerem bell. Pots sumar-te a allò que destil·la l’obra original o pots enfrontar-te a ella des d’un lloc allunyat. Pots imitar-la o pots renegar i buscar la confrontació. Entres en un espai que no et pertany, però que vols, i has, de fer teu. Els qui vam escoltar el concert aquella nit a l’hotel de Vara de Rey vam comprovar de primera mà quin camí va triar Tur i potser va ser el més bell possible de tots.
Director de la Big Band Ciutat d’Eivissa quan es va crear, Vicent Tur viu ara la seva segona època com el seu responsable, un temps en el que ha donat una passa endavant i ha agafat la responsabilitat de realitzar arranjaments originals per a la formació, ja siguin de temes populars eivissencs o de música flamenca. Arranjament a arranjament, Tur ha anat trobant una profunditat i una consistència cada vegada més sòlida en la manera d’entendre la música de Big Band i aquesta col·laboració amb Grossmann marca una fita en aquest camí.
Perquè Tur, tornant a la metàfora anterior sobre la música de Grossmann, va entrar al cor de l’huracà i va anar despenjant d’ell totes les notes que necessitava perquè la música s’arrelés a la terra. El quintet de Grossmann volava i la Big Band el sostenia sense deixar que s’allunyés, des del mateix fil del penya-segat, alimentant la bellesa d’allò que la saxofonista proposava. Però no buscant controlar la música de l’austríaca, ans tot el contrari. La música de Tur es recargolava entre les notes de Grossmann i les alimentava encara amb més força, les feia més consistents. Les omplia de bellesa i ens les va deixar ben arrelades dins nostre. Allà on la bellesa ens nodreix.
