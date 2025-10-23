Opinión | TRIBUNA
Eivissa, enfonsada en els fems d’una gestió nefasta
La millor manera de gestionar els residus és reduir la seva generació. Aquest hauria de ser el punt de partida de qualsevol política pública en matèria de residus, tal com estableixen la Llei 7/2022 i les directives europees sobre economia circular. La prevenció, la reutilització i el reciclatge han de situar-se al centre de l’acció institucional. Tanmateix, a Eivissa, la realitat dista molt d’aquest model ideal.
La gestió dels residus a Eivissa és una assignatura pendent. Any darrere any, les xifres empitjoren i el Consell Insular de Vicent Marí continua sense oferir una resposta eficaç i planificada, ni una solució definitiva al final de la vida útil de l’abocador de Ca na Putxa. Lluny de caminar cap a un model sostenible, ens allunyem cada vegada més dels objectius europeus i ens atracam a una situació límit.
Actualment, el 64% dels residus generats a Eivissa acaben a l’abocador de Ca na Putxa, una xifra sis vegades superior al màxim del 10% que la Unió Europea estableix per a l’any 2035. Segons s’ha comunicat en la darrera Comissió de Seguiment, a aquest ritme la vida efectiva de l’abocador no arribarà més enllà de 2027.
Les xifres parlen per si soles i dibuixen un panorama desolador, la política en matèria de prevenció i gestió de residus del Consell Insular d’Eivissa, encapçalat per Vicent Marí, és un fracàs rotund.
Davant aquesta realitat alarmant, l’única resposta institucional ha set un comunicat polític sorgit de la Conferència de Presidents de les Illes Balears, on s’anunciava un acord entre el Consell de Mallorca i el d’Eivissa per iniciar una “prova pilot” de trasllat de residus a Mallorca per ser incinerats a Son Reus, que segons es va anunciar havia de començar a finals d’octubre o principis de novembre. Una prova sense objectius concrets, sense criteris d’avaluació i sense cap partida pressupostària específica que doni suport a allò que s’ha anunciat amb tant de triomfalisme.
A hores d’ara, no hi ha un conveni signat que concreti els termes de l’acord. No hi ha cap partida específica als pressupostos del Govern de les Illes Balears. L’acord, per tant, és paper banyat, un altre anunci amb el qual es pretén maquillar la falta de planificació i la paràlisi de Vicent Marí, que després de sis anys i mig al capdavant del Consell ha permès que el problema no només persisteixi, sinó que arribi a una situació límit.
En tot cas, hem de preguntar-nos quines opcions o plans s’estan treballant realment respecte al futur de la gestió de residus. Fins ara, el debat públic s’ha reduït pràcticament a la possible incineració dels residus a Mallorca o a la construcció d’una incineradora a l’illa d’Eivissa. Però aquesta és una visió parcial i limitada del problema. El futur de la gestió de residus a Eivissa hauria de situar-se en un marc molt més ampli, que inclogués la reducció en origen, la reutilització de materials, la implantació efectiva de la recollida selectiva porta a porta, la creació de xarxes d’economia circular i la sensibilització ciutadana. Sense aquestes estratègies de base, qualsevol solució tècnica, sigui quina sigui la decisió final, no complirà amb els objectius de la Llei 7/2022 i de les directives europees sobre residus, que estableixen una jerarquia clara en la seva gestió i obliguen a prioritzar la prevenció, la reutilització i el reciclatge per davant de la incineració o l’abocament.
Mentrestant, la vida de Ca na Putxa s’esgota, el nou Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus 2026–2032 arribarà tard, ja que encara està en preparació l’expedient de licitació per a la seva adjudicació, amb un termini d’execució de vint mesos, fet que fa impossible que entri en vigor abans de la caducitat de l’actual. Aquest retard crònic, sumat a la manca de mesures efectives per reduir, reciclar o reutilitzar, evidencia la incapacitat d’aquest equip de govern per afrontar aquesta crisi dels residus a la nostra illa.
Una situació que pot deixar Eivissa sense la subvenció del Govern d’Espanya destinada a finançar el transport dels residus, ja que aquesta ajuda està condicionada a disposar de plans de prevenció i gestió vigents que acreditin l’aplicació de mesures per minimitzar la quantitat de residus transportats (Disposició addicional tercera de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular).
Tot això que estableix la Llei, no s’està complint a Eivissa per culpa de la nefasta gestió de Vicent Marí i del Partit Popular, que governa tant el Consell Insular com el Govern de les Illes Balears. D’una banda, el pla actual caducarà el 2026 sense que n’hi hagi un de nou aprovat, i de l’altra, no només no es redueixen els residus que arriben a l’abocador, sinó que augmenten.
A més, a la mateixa Comissió de Seguiment s’ha confirmat que encara no s’han aplicat les mesures aprovades pel ple del Consell el desembre de 2023 per minimitzar les molèsties derivades de les males olors a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa. Aquell acord preveia destinar cinc milions d’euros a un projecte per reduir l’impacte odorífer, però a hores d’ara no s’ha fet res, i els vesins continuen patint episodis constants de fortes olors.
Eivissa no pot continuar improvisant. No hi ha marge per a més anuncis sense fonament, ni per a suposats processos de participació sense totes les dades, ni per a proves pilot. El futur mediambiental de l’illa depèn d’una gestió rigorosa, transparent i valenta tot allò que, lamentablement, avui brilla per la seva absència.n
