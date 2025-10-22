Opinión | Cartas a la directora
Lina Marí Mezquida
Último adiós a una madre inolvidable
Compruebo que por mucho que intentara prepararme para este momento ha sido imposible, y lo estoy comprobando, poder superar este dolor profundo que sin duda dejará tu huella para siempre. Será difícil.
Te doy gracias por esta vida maravillosa, mis recuerdos son desde que tengo uso de razón, jamás un reproche, solo reprimendas normales en todo ser y siempre con una ilusión para el presente y el futuro.
Nos has alegrado la vida a todos, familia y amigos. Siempre estarás en mi corazón mamá.
Què no daria per fer una partideta de parxís avui de tarda!
Sa teua filla, Lina.
