Opinión | Cartas a la directora
Pilar Hernández Ribera
Oncologia novament a precari
Des d’aquesta plataforma periodística volia donar a conèixer la situació a precari en la que, de nou, tornem a estar els malalts de càncer. Ens hem quedat amb tres oncòlegs. No sé si hi són sempre i a temps complet. Hi ha un esgotament per part dels pacients que ja portem anys aguantant l’inaguantable i que l’energia que necessitem per cuidar-nos l’haguem de invertir en acudir a l’hospital a «mendigar» una prova, una consulta, un informe, etc. Personalment em sento fatal perquè sembla que som una molèstia i uns pesats.
No puc fer una llista de totes les anomalies que hi ha a l’hospital, no les conec totes i les que sí no puc posar-les totes.
Sí que puc afirmar que ja porto molts mesos sense tenir una consulta amb un oncòleg, és més, el que se suposa em porta, no sap qui soc. Proves, TAC , sí però a costa d’anar a l’hospital i demanar per favor que un metge em prescrigui el TAC.
Analítiques? Potser molts més d’un any, segur.
Aquesta és una petita mostra del que estem patint , sobretot, els pacients que ja fa massa que estem «vius» (?).
El grau d’ansietat al que estem sotmesos no beneficia en absolut a la cura de la nostra malaltia
