Al final del ‘camino’

Se ha hablado y mucho. Incluso se han escrito libros, se han hecho películas sobre el Camino de Santiago, que han motivado a muchas, muchísimas personas a emprender la estela de la Vía Láctea hasta Compostela. Por mi experiencia personal (la tengo acreditada a base de “compostelas” de larga duración) lo heterogéneo del personal que te encuentras antes del saludo “buen camino” (en perfecto español, vengas de donde vengas) obedece a circunstancias muy diferentes. Yo no aseguraría que una por persona, porque aquí encuentras colectivos con el mismo objetivo, traspasar el Arco de Gelmírez, pero con motivaciones distintas. Curioso que para obtener el reconocimiento eclesiástico tengas que poner en un papel oficial “motivos religiosos”, que no dudo que sean mayoritarios, pero no exclusivos (como es mi caso) Entiendes que muchos europeos, franceses prioritariamente, tengan el chemin de Saint Jacques como tarea en su vida. Los hay que salen de Notre Dame de Puy en Velay y se tiran más de sesenta días caminando hasta alcanzar la plaza del Obradoiro en una penitencia absoluta. Pero uno se fija en aquellos que vienen de muy lejos. Te encuentras (la primera persona que contacté allá por el 2010, fue una señora australiana y su hijo) con lo más variopinto de la especie, aunque últimamente dominan los coreanos y americanos (quiero pensar que huyendo de Trump). Los primeros empezaron allá (no lo recuerdo, aunque un invierno, en O Cebreiro éramos 24 a desayunar y ocho eran de ese país) porque un catedrático de la universidad de Seúl publicó un libro sobre el Camino que invitaba a la introspección personal como principio básico para luego desarrollar su tarea profesional. Y hala, todos para allá. Los americanos por aquella película donde Martin Sheen hacía el Camino con un sentimentalismo especial, lo que hizo que miles de americanos se aventuraran a seguir sus pasos. En el Sanabrés (camino que viene por esa comarca zamorana) encontré a una señora de Alaska que seguía los pasos de Sheen por motivos similares. Este martes, sin ir más lejos, en lo que se conoce como el Camino espiritual, reza la leyenda que por ahí se trasladaron en barca de piedra por el río Ulla los restos del apóstol allá por el 47 de nuestra era, un barco, acondicionado para no sufrir la lluvia, se llenó de “peregrinos” de edades, condiciones y linajes bien diferentes. Puedo decirles que tras inspeccionar con “mala intención” encontramos otra pareja de españoles (en total cinco de más de sesenta) Religión, retos personales o lo que usted quiera pensar. Es el Camino.