Opinión | Para empezar
Comprar habitación con derecho a baño
Hay modas que nacen en las grandes ciudades y una no sabe si reír o echarse a llorar. La última: comprar habitaciones. No alquilarlas, no compartir piso, sino comprar una habitación como si fuera un miniapartamento. Con su escritura, su hipoteca y, supongo, su ilusión de independencia en apenas diez metros cuadrados y teniendo que compartir baño con extraños de por vida.
A mí, sinceramente, me parece una tomadura de pelo. Nos lo venden como una «alternativa innovadora» ante los altos precios de la vivienda, pero no deja de ser otra forma de exprimir a la gente que solo quiere un techo.
He visto anuncios en Madrid y Barcelona que rozan lo grotesco: habitaciones por más de 100.000 euros. ¿De verdad alguien cree que eso es una solución? No. Es especulación pura y dura, maquillada de modernidad.
Lo más inquietante es que este tipo de ideas, cuando empiezan a sonar, terminan expandiéndose como la humedad. Y confieso que me da miedo pensar que a algún listillo se le ocurra traer la moda a Ibiza. Con lo que ya tenemos aquí… ¡solo faltaba eso!
Porque si en la isla ya cuesta encontrar una vivienda digna para vivir todo el año, si los trabajadores de temporada duermen en coches o caravanas, y si los jóvenes se ven obligados a marcharse, ¿qué sería lo siguiente? ¿Comprar medio salón compartido? ¿Una cama con derecho a pasillo? ¡Hagan sus apuestas!
No sé en qué momento hemos aceptado que vivir sea un lujo. Lo cierto es que cada «innovación» del mercado inmobiliario parece diseñada para empujar un poco más allá el límite de lo absurdo. Primero los alquileres turísticos, luego los pisos diáfanos de veinte metros y ahora las habitaciones con hipoteca.
Ojalá alguien, en algún despacho, se atreva a decir basta. Porque lo que necesitamos no son nuevas formas de vender miseria, sino políticas valientes que devuelvan la vivienda a lo que debería ser: un derecho para todos, no un negocio con el que enriquecerse unos pocos.
