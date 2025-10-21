Prohibamos las motos

¿Por qué no? ¿A quién le gustan las motos salvo a quien posea o aspire a poseer una? Tengo el pálpito, después de comentar el tema con mucha gente durante años, de que las motos son uno de esos enemigos que todos sufrimos en silencio, como decía aquel anuncio de una crema para acabar con las hemorroides. Ha llegado el momento de que tiremos abajo ese muro que se mueve sobre dos ruedas.

Sacando de la ecuación a las fantasmales motos eléctricas -el año pasado no se matricularon ni 8.000 en toda España-, hacen un ruido del demonio. No se salva ni una. Hasta esas pequeñas motillos que llevan los chavales para fardar en plena edad del pavo atronan con decibelios inconcebibles para su tamaño. Escuche, escuche en su cabeza ese sonido horrendo, monótono y chillón pateando sus tímpanos sin piedad, mientras el tierno piloto de turno repite en su cabeza las palabras que gritó DiCaprio poco antes de irse a dormir con los peces del Atlántico Norte: «¡Soy el rey del mundo!»

No, muchacho, sólo eres una molestia sobre ruedas, pero tú al menos tienes la excusa de la edad, no como los dueños de esas máquinas mucho más poderosas que se sienten imbuidos por el espíritu de Marc Márquez mientras esprintan de semáforo en semáforo subiendo por la Avenida Isidor Macabich. 85 decibelios. Ese es el límite legal establecido. Más o menos el nivel que alcanza un restaurante cuando está muy concurrido. Quizá hay mucha gente saltándoselo cada día, ¿no cree?

El ruido. Qué aficionados somos en este país al ruido. Parece que no sabemos vivir sin él. ¿Acaso tenemos miedo a que el silencio nos haga pararnos a reflexionar un poco y acabemos sacando conclusiones escalofriantes? En nuestra mano está combatir tanto estruendo. Y que me disculpe la gente que se gana la vida vendiendo motos. Por supuesto, no tengo nada contra ellos. Quizá encuentren otro negocio similar con el que seguir llevando el pan a casa. Como los patinetes, por ejemplo. Otro buen melón para abrir, ¿eh?n