Una sociedad enferma

Podría parecer que en Ibiza hemos estado a punto de ahogarnos por las lluvias torrenciales derivadas de las últimas danas, pero, una vez superados estos episodios puntuales, que nos obligan a prepararnos para los próximos que vengan, hay que puntualizar que ya caminábamos sobre el alambre antes del diluvio y que lo seguiremos haciendo, aunque a partir de ahora persista la sequía.

Las tormentas han provocado cuantiosos daños materiales y, por fortuna, no hemos tenido que lamentar otros de índole personal, pero la raíz del dilema que pudre la sociedad ibicenca nada tiene que ver con la climatología, sino con una economía injusta, destructiva y desequilibrada, que acentúa a marchas forzadas las diferencias sociales, arrastrando a la clase media a un descenso vertiginoso de su calidad de vida.

Ayer mismo, Diario de Ibiza abría con la noticia de que las ventas de inmuebles han crecido un 30% entre enero y julio, a pesar de que los precios están disparados, y que la hipoteca media se ha elevado hasta los 447.000 euros. Eso significa que las familias que quieren adquirir un piso de tamaño medio tienen que afrontar una hipoteca que supera los 2.000 euros mensuales durante 25 años, un auténtico disparate si nos atenemos a los niveles salariales, que siguen siendo inferiores a los de muchos otros lugares del país. El dato, de hecho, supone casi triplicar la media nacional, que oscila en torno a los 168.000 euros y supera ampliamente los 300.000 que se abonan en Madrid, Barcelona o incluso si tomamos como referencia la media balear. Para los ibicencos, afrontar el día a día resulta mucho más difícil que en otros lugares donde la vida también está muy cara.

Estos precios indignos son consecuencia del perfil de visitante de lujo que se ha implantado en la isla y que, sistemáticamente, se niega desde algunas instituciones y por parte de una porción del sector turístico, como si los ibicencos estuviésemos ciegos y sordos. Dicho cambio de modelo ha acabado arrastrando a una parte sustancial del ecosistema turístico, generando una inflación insoportable para la población general, a todos los niveles. Para los residentes, resulta inviable sufragar el coste de la vivienda, ya sea adquiriéndola o alquilándola. Y, de momento, la reducción de los alquileres ilegales por la presión que ha ejercido el Consell Insular tampoco se ha traducido en una bajada de precios.

La noticia de la subida de la hipoteca media ibicenca se ha producido en paralelo a un nuevo informe de Exceltur, que asegura que Ibiza sigue liderando los ingresos por habitación entre todos los destinos españoles, rebasando los 240 euros de tarifa media durante la temporada. Y mientras se despliegan estos datos, nos vemos obligados a soportar el cinismo de los hoteleros, que dicen que la isla no es un destino ‘caro’, sino que tiene ‘precios elevados’, al tiempo que ridiculiza la importancia del turismo familiar y persiste en aplicar productos que lo marginan, como el adults only.

Recuerdo una información publicada en pleno verano, en la que el presidente de Pimeef Restauración, Miquel Tur, manifestaba que a los ibicencos nos había salido el tiro por la culata. Sostenía que el incremento de precios que ha experimentado la isla ha acabado ahuyentando el turismo familiar, que venía una o dos semanas, por otro que viene dos o tres días y que apenas se mueve, sino que invierte su dinero en establecimientos planeados de antemano. Y el sector del alquiler de vehículos se ha expresado en términos similares.

Al principio se nos vendió la burra de que el lujo supondría un filtro que evitaría la llegada del turismo de borrachera. Sin embargo, lejos de amortiguarlo, lo ha potenciado al multiplicar las plazas de discotecas y beach clubs, lo que también ha contribuido a crearnos una imagen de destino hostil con el visitante familiar, pese a ser el que tradicionalmente más ha contribuido en la redistribución de la riqueza.

La sociedad ibicenca no sólo se empobrece, sino que la calidad de los servicios públicos se precipita con la misma intensidad. Con semejante carestía de la vida, no sólo no vienen los funcionarios que necesitamos, sino que los que ya están huyen despavoridos a la menor oportunidad. Lo mismo ocurre con los jubilados, a los que la paga no les da ni por asomo, y con numerosos trabajadores a quienes ya no compensa venir a hacer la temporada.

Y en paralelo, el Consell Insular se pone a hacer unas encuestas para preguntar, con excesivas ambigüedades y sin ofrecer la posibilidad de contestar de forma contundente, qué modelo turístico queremos los ibicencos. Ya les anticipo que sus resultados servirán para amoldar las respuestas a los intereses que correspondan. Como si no conocieran de antemano lo que opina la mayoría de los locales, a excepción de los cuatro que se llevan la tajada grande del pastel. Terrible panorama.