El contenedor de basura fantasma de Can Marçà

Desde que Valoriza se hizo cargo de la gestión de residuos en Santa Eulària pasan cosas. Tanto es así que el propio Ayuntamiento abrió expediente en agosto por los incumplimientos de la concesionaria que impedían las mejoras previstas por el Consistorio en el municipio. Ahora tenemos cámaras que nos vigilan cuando tiramos la basura. Lo bueno es que ya no hay residuos voluminosos, escombros u otros restos fuera de los contenedores. Lo malo es que antes muchos vecinos dejaban objetos todavía útiles junto a los contenedores y otros los recogían para darles una segunda vida. Ese pequeño gesto de economía circular ha desaparecido.

Pero lo más llamativo de este nuevo escenario es el caso del contenedor fantasma de Can Marçà. Desde hace semanas vengo observando cómo los vecinos siguen tirando la basura en un lugar en el que retiraron un contenedor de desechos. A unos metros, en la misma acera, se ubica una hilera de contenedores de basura de todos los colores para que los vecinos separen sus restos y reciclen. Pero los afectados por este cambio se niegan a transitar esos metros, en una vía peligrosa en la que esta temporada fallecieron tres personas, y siguen depositando sus desechos en el contenedor fantasma. Así, un día que pasé ya no había una montaña de basura: la concesionaria había recogido las bolsas. Pero al día siguiente comenzaron a amontonarse bolsas una encima de otra. Desconozco si el Ayuntamiento es consciente de esta pequeña pugna que enfrenta a unos pocos vecinos con Valoriza por haberles quitado su contenedor de basura y negarse por completo a caminar unos metros más para llevar a cabo el solidario acto del reciclaje. En mi urbanización, sólo hay uno de desechos. Los que reciclamos llevamos las bolsas en el coche hasta el punto más cercano. Hace semanas vinieron a traer contenedores de reciclaje, pero un pequeño bordillo que hay que picar, les impidió dejarlos allí. Así que seguimos sin poder reciclar a pie y metiendo la basura en el maletero, los que lo hacemos.