Anhel de pau
Quan escric aquestes línies, sembla que es veu la primera escletxa de possible esperança per a la pau -ep, l’alto-el-foc no és la pau- al Llevant. Fins ara no es veia ni això. Ara hi ha una línia fina, a la llunyania, que permet concebre alguna esperança. Idò! No s’hauria de celebrar? Si, segons informacions d’una de les parts (agafades acríticament per la major part de la premsa espanyola), cada dia morien a Gaza una seixantena de palestins, quantes vides s’han salvat per l’acord signat a Xarm el-Xeic? I no ens n’hem d’alegrar, per aquestes vides salvades, en un lloc on la pau camina per un fil tan absolutament fràgil?
Curiosament, emperò, el fet que el colom hagi passat amb el seu fragilíssim brot d’olivera prop del Llevant ha aixecat una onada de protestes i de reivindicació sense precedents. Escric aquestes línies començant el dia en què hi ha convocada una vaga general per protestar per la situació a Palestina. Per quina situació: per la de fa una setmana o per la d’avui? Perquè les coses, encara que de vegades no ho sembli, van canviant. I els canvis s’han de tenir en compte, i no seguir un guió preestablert, molt sovent no sobre els fets, sinó sobre una teoria prèvia sobre aquests fets. M’arrisc, perquè no sé dilluns, quan es publiqui aquest article, com estaran les coses. Ara ens arriba que Hamàs no es vol desarmar (forma part de l’acord, per cert) i que està procedint a executar els seus rivals dins les files palestines (res de nou sota el sol). Per tant, tot pot canviar en un no-res, i el castell de cartes pot caure amb una facilitat extraordinària. Però la pau s’hi aferra. Els que volen la pau, d’alguna manera, s’hi han d’aferrar. Perquè, de moment, ningú no ha exposat cap altra sortida viable. I no s’ho valen, els nens que no hauran mort sota les bombes, les cases que no hauran estat destruïdes, les vides salvades?
La pau, necessàriament, s’haurà de fer sobre el reconeixement de l’altre. Israel haurà de reconèixer un estat palestí (quan es configuri, segurament amb penes i treballs, sobre la base d’una pau duradora al Llevant) i Palestina haurà de reconèixer Israel. I, quan dic Palestina, em referesc, naturalment, al món àrab. En aquest sentit, Egipte, l’Aràbia Saudita, els emirats del Golf i d’altres hauran de jugar-hi un paper important. Posant-nos ucrònics, ens podem demanar què hauria passat si, quan es va fundar l’estat d’Israel, els països àrabs no haguessin començat una guerra immediata per intentar destruir-lo. Pensem que, en els acords de després de la II Guerra Mundial, hi havia la formació de dos estats: un estat palestí, Palestina, amb un noranta-nou per cent de població àrab, i un estat jueu, Israel, amb un seixanta per cent de població hebrea i un quaranta per cent de població àrab. Això va ser del tot inacceptable per als països àrabs, encara empesos per les escorrialles del nazisme, ja derrotat militarment a Occident. Recordem el gran mufti de Jerusalem i la seua devoció per Hitler. Qui no signaria, ara mateix, una divisió en dos estats en les condicions del 1947?
De totes les protestes que he seguit sobre la carnisseria a Gaza, no he aconseguit de trobar cap proposta de solució viable per al conflicte. I pens que és excessivament còmode -i, potser, per tant, dubtosament ètic- criticar sense aportar solucions. La crítica sense propostes esdevé buida, insubstancial, eixorca. El lema “del riu fins a la mar”, que tant s’ha exhibit en alguna d’aquestes protestes, resulta del tot inviable, perquè suposaria la destrucció de l’Estat d’Israel. I això no serà, si no és eliminant els jueus del Llevant. Els que ho proclamen també saben que això no passarà. I els confereix la pàtima per poder seguir protestant ad aeternum, i tenint una excusa per no mirar els problemes de prop i salvar l’ànima fent-se els bons amb els de lluny.
Ara ve la tasca més difícil: posar les bases per a una pau duradora. La pau exigeix, ja ho he escrit, reconeixement de l’altre. Reconeixement del seu dret a existir, de la seua presència, de la seua humanitat. Per tots els cantons. I requereix buscar solucions que no acabaran de plaure ningú, però que, en els seus pesos i balances, permetran organitzar la vida tot fent callar les armes. La pau, així mateix, exigeix que es facin les passes necessàries per aconseguir-la, i no gestos innocus de cara a la galeria. Quan reivindicam la pau i feim alguna acció, hem de tenir la convicció que aquesta acció hi ajuda d’alguna manera, que hi acosta. En cas contrari, esdevé una mera demostració d’hipocresia. O de nacionalisme banal, segons les circumstàncies.
Avui em qued amb la imatge d’una associació de dones, jueves i àrabs, que, a Jerusalem, es dediquen a donar sang: les jueves per als ferits àrabs i les àrabs per als ferits jueus. Iniciatives com aquesta han d’esdevenir el futur mirall per al Llevant.
