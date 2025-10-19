Proyectos urgentes ante próximas inundaciones

Después de tres semanas de lluvias torrenciales que han provocado estragos en Ibiza y Formentera, y de las actuaciones para recuperar la normalidad, toca a las instituciones poner en marcha las obras necesarias para evitar o paliar los efectos de estos fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. Tras los diagnósticos evidentes y los buenos propósitos enunciados con los pies aún en el barro, es preciso actuar en consecuencia y decidir qué obras prioritarias van a incluir ya en los presupuestos del próximo año. Porque no basta con una reacción eficiente y medidas puntuales para responder a la emergencia, es preciso también estudiar y planificar los proyectos que permitan acabar con las situaciones que, una y otra vez, agravan los daños en caso de trombas de agua como las de las últimas semanas.

Continuar la separación de las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales en la ciudad de Ibiza en todas las zonas donde aún no lo están, revisar los cauces de los torrentes (en muchos tramos, obstruidos por suciedad y vegetación, e incluso por construcciones) o asegurar los canales de desagüe de zonas críticas como es Pratet y la avenida de Santa Eulària en el tramo del puerto de Vila, donde los militares de la UME descubrieron con estupor que de los cuatro aliviaderos que aparecían sobre el plano, solo estaba abierto uno y los demás habían sido tapados, son algunas de las actuaciones que hay que acometer de inmediato.

Pero si existe una intervención realmente inaplazable y urgente es el drenaje del tramo de la autovía del aeropuerto construido por debajo del nivel freático, que se inunda cada vez que llueve con cierta intensidad, obligando a cortar la circulación por la vía. El riesgo de continuas inundaciones por el deficiente diseño de la autovía, que dejó sin resolver la evacuación de aguas pluviales, ya se denunció cuando el proyecto aún estaba sólo sobre el papel, pero el Govern balear del PP, con el corrupto Jaume Matas al frente, tenía mucha prisa por ejecutar la obra y se negó a rectificar cuando aún estaba a tiempo. Por tanto, los defectos de esta autovía de coste millonario son fruto de la negligencia e irresponsabilidad de los políticos que la impulsaron, aunque lamentablemente nadie haya rendido cuentas (ni las rendirá) por este desastre pagado con dinero público ni por los problemas que ha originado desde el primer momento. La primera inundación que atrapó a coches que circulaban por esta carretera fue a las pocas semanas de abrirse al tráfico, en agosto de 2007; desde entonces, es una situación habitual en esta arteria, fundamental para la movilidad de la isla, pues conecta la capital con el aeropuerto. La propia constructora advirtió en 2005 al Govern de que tal como estaba diseñada la carretera, con una trinchera excavada entre Ca n’Escandell y Sant Jordi, bajo rasante, habría graves problemas con las pluviales, pero el Govern se negó en redondo a modificarla.

Desde entonces ninguno de los gobiernos autonómicos que se han sucedido en Balears ha querido ponerle remedio, así que veinte años después seguimos sufriendo las consecuencias de esta monumental chapuza de coste astronómico, sobre la que siempre sobrevolaron sospechas, al igual que en las otras grandes obras de carreteras que se construyeron al mismo tiempo, como la de Sant Antoni, el escalextric de Jesús o el paso de Puig d’en Valls. Ahora, el Govern del PP, el mismo partido que el que cometió tan tremendo desaguisado, debe acometer otra obra millonaria para solucionar, en la medida de lo posible, el problema de las inundaciones y del desagüe del caudal de pluviales que llega a la vía, que en gran parte va a la red municipal y la colapsa, lo que provoca también inundaciones en Platja d’en Bossa. La propia vicepresidenta del Govern Antònia Maria Estarellas y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ambos del PP, han denunciado esta circunstancia.

El Govern balear, los consells y ayuntamientos están preparando ahora sus cuentas para el próximo año: en estos presupuestos se podrá comprobar hasta qué punto se han tomado en serio la necesidad apremiante de prepararnos ante futuras lluvias torrenciales para evitar inundaciones como las que hemos sufrido estos días. Proyectos como el desagüe de la carretera del aeropuerto o la mejora del drenaje del puerto de Ibiza deben figurar en las cuentas con partidas económicas concretas. Debemos prepararnos para que las próximas trombas de agua no tengan los mismos efectos catastróficos. La estrategia de los parches es inútil, irresponsable y sólo contribuye a multiplicar los daños.