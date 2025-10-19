Pedro y la dana

Durante años, cada vez que se declaraba una alerta amarilla o naranja (roja menos), la mayoría reaccionábamos con la serenidad de quien ve pasar una nube: «No será para tanto». Y es que el cuento de Pedro y el lobo parecía haberse convertido en nuestro manual de instrucciones meteorológico. Cada aviso era una alarma más que terminaba en una tarde tranquila y, a lo sumo, en cuatro gotas y algún meme sobre el fin del mundo que nunca llegaba.

Pero llegó la dana de Valencia del año pasado con sus trágicas consecuencias y, de pronto, el cuento cambió. Ese episodio nos despertó de golpe: la naturaleza no avisa en balde. Cuando el agua se convirtió en torrente y las calles en cauces improvisados, entendimos que quizá habíamos dejado de escuchar demasiado pronto.

En Ibiza y Formentera hemos tenido ahora nuestra propia versión de la moraleja. Las alertas volvieron a sonar, pero esta vez las escuchamos con otro tono y las orejas bien tiesas. Ya no eran el eco exagerado del pastor aburrido, sino la voz de la experiencia reciente tanto en Valencia como en Sant Llorenç des Cardassar. Por primera vez en mucho tiempo la advertencia sonaba creíble. Y acertó.

Las intensas lluvias nos pillaron más o menos preparados, pero al menos con los ojos bien abiertos. Hasta la presidenta del Govern, Marga Prohens, aterrizó en la isla al día siguiente (aleccionada también por la escandalosa actuación de su homólogo valenciano Mazón), y la Unidad Militar de Emergencias se desplegó esa misma noche con la eficiencia que solo se activa cuando el peligro es real. Aunque nadie pudo evitar las inundaciones ya clásicas, como el túnel maldito de la carretera del aeropuerto o los antiguos humedales de ses Feixes reconvertidos en barrios húmedos de la ciudad.

Al menos parece que después de años mirando las alertas con escepticismo hemos aprendido por fin la lección a base de garrotazos climáticos. Pedro quizá gritó «¡que viene el lobo!» demasiadas veces, pero ahora el lobo ha demostrado que, de vez en cuando, sí viene. Y cuando lo hace, no se anda con cuentos.