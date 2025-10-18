¿Qué modelo turístico quieres para Ibiza?

Supongo que para empezar, y al hilo de las danas, ya nos estaría bien un modelo turístico en el que ninguna empresa tenga bula para reírse de Emergencias y lanzar con sus ‘closings’ a miles de personas a carreteras inundadas, poniendo en riesgo no solo su seguridad sino también la de quienes están obligados a desplazarse, mientras se desvían recursos más que necesarios en otras zonas anegadas de la isla para controlar este temerario tráfico.

La reflexión viene porque, a estas alturas, ya suena a recochineo que el Consell ponga en marcha la enésima encuesta para conocer qué turismo queremos en Ibiza. Un «proceso participativo» con el sector y los ciudadanos que, para más inri, durará hasta febrero de 2027. Lo que nos lleva a deducir que en 2028 harán algo. O encargarán otro sondeo.

Por mi parte, he perdido la cuenta de los diagnósticos que se han hecho sobre la situación en la isla a lo largo de los últimos años, pero aun así estoy dispuesta a colaborar. Lo primero, quiero un turismo que no nos expulse ni altere la fisonomía de nuestros barrios. No los quiero en pisos, pero tampoco en segundas, terceras, cuartas residencias que agotan el poco suelo disponible mientras los hijos de esta tierra se ven obligados a emigrar o vivir en la precariedad más absoluta.

También quiero un turismo que me respete, a mí y a la tierra que pisa, y personalmente me es igual si son mochileros, familias (siempre que no sean de narcos, cada vez más abundantes en Ibiza), ricachones o ‘clubbers’ mientras lo hagan. Que no me obliguen a chapar todas las ventanas con el calor y poner toallas para que no vibre el cristal, como si mis derechos quedaran «cerrados por temporada». Que no arrasen en manada espacios naturales y los dejen llenos de basura. Que no conduzcan borrachos o drogados. Que no aboquen su mierda al mar o lo rastrillen con las anclas.

Quiero un modelo turístico en que ningún trabajador se vea obligado a subsistir en una infravivienda o asentamiento chabolista. Que no empobrezca el territorio y a su gente mientras las fortunas vuelan fuera. Que se adapte a la isla y sus dimensiones y no al revés. Que no esquilme los recursos de una Ibiza que hace mucho completó su aforo y que aun así sigue creciendo hipotecando su futuro. Que no olvide que ésta es nuestra casa.