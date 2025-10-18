Opinión
toni roca
Discoteques al’estil Trump
Els anomenats ‘closings’, uns rituals que concentren mils de ciutadans sense límits sota la influència de música arribat de l’infern, permeten als responsables/irresponsables de les discoteques utilitzar en tot moment un llenguatge a l’estil Donald Trump, premi Nobel de la Pau l’any vinent. Fan i diuen el que volen. Marquen el ritme i ordenen les coses. Poder absolut i majories. A la vora i a les influències d’una climatologia desfermada, veus autoritzades demanaren a les discoteques la suspensió dels ‘closings’ en qüestió. Res de res, obertes les portes als gossos de la nit i així la cosa fou explosió i esclat. Ho escriu la periodista Marta Torres en adreçar-se als organitzadors, «podrían haber dedicado algo de las ganancias de este último baile a ayudar a vecinos y empresarios de las islas que ahora mismo en lo último que piensan es en bailar». Rebuda l’advertència -humanes, comprensibles advertències- encara riuen, la riota és escandalosa. «Tancar la ‘disco’ per quatre gotes?, per l’amor de Déu...». Passaren les pluges i les tempestes. No va passar res. Però el risc era evident. Aquesta gent són implacables i perversos, dolents a matar els organitzadors de la festa d’Ibiza exhibeixen insensibilitat i, per què no?, una mica de crueltat mental sense fi. Malgrat tot l’espectacle ha de continuar com els musicals aquells del Broadway aquell que ha fet famosa la frase. El poder de les discoteques és immens i perdurable. Trencar el cristall, el miracle del turisme és impossible. La ‘disco’ mana i a obeir a ulls cecs. Pornografia i obscenitat. «La industria del ocio, que se beneficia de permisos especiales concedidos por los ayuntamientos para alargar sus fiestas de apertura y cierre, provocó con su desprecio a las instituciones que docenas de miles de personas se pusieran a circular por la isla de un club a otro...». Són mots de Xescu Prats. Miserables, són uns miserables.
