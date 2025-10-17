Breve interludio de invierno

Hace ya muchos años, cuando terminaban las fiestas de Santa María y San Ciriaco, al regresar a casa tras los fuegos artificiales, teníamos una impresión parecida a la que nos dejaban los domingos por la tarde, que algo se acababa, que en dos día se nos iría el verano. Hoy no es así. El turismo afloja en septiembre y octubre, pero hasta ‘Todos los Santos’ no tenemos la impresión de estar en el verdadero invierno que, desde el punto de vista climatológico y turístico, cada vez es más corto, un interludio que apenas dura cuatro meses, de diciembre a marzo. En abril, con la Semana Santa, volvemos a colocar el cartel: ‘Abierto por vacaciones’. Recuerdo que el año pasado –no sé si es motivo de alegría o preocupación, habrá quien se cabree y quien aplauda con las orejas- entre las dos islas contabilizamos 3,6 millones de turistas, conseguimos en Baleares el mayor gasto turístico medio por día y estancia y se recaudaron, ¡ahí es nada!, más de cuatro mil millones de euros. Disminuyó levemente el número de visitantes, pero gastaron más. ¡Aleluya!

Estoy convencido de que este año repetiremos la jugada. Se habla otra vez de una ligera disminución en el número de visitantes y de estancias más cortas, pero crece el turismo de más calidad. A partir de este éxito que afortunadamente repetimos año tras año, nos tienen por jeremiacos y cenizos a quienes recordamos que la avaricia rompe el saco y cosas así. El caso es que los amos del sarao están expectantes y nerviosos para ver las cifras de este 2025. Nos dicen que crearía preocupación y desconcierto que no se alcanzaran los cuatro millones de turistas y los cinco mil millones de euros, cifras redondas. Es muy posible que lo consigamos, porque sigue siendo cierto, insólito pero cierto, que el caos vende y que nadie lo vende como nosotros. ¿A dónde va la gente? A donde va Vicente. Cuanta más gente se apelotone en la playa de las Salinas, más gente concentrará, no importa que luego tardemos más de una hora en cubrir en coche los nueve kilómetros hasta la ciudad. Mientras se valore la barahúnda, la batahola, el pandemónium y la jarana, no tenemos por qué preocuparnos.