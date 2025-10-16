Las lluvias que anuncianel futuro: bajo el pulso del cambio climático  

Estas semanas hemos presenciado imágenes que nos quedarán para la posteridad: carreteras convertidas en ríos, coches que flotan, sótanos inundados, pérdidas millonarias, y vecinos desesperados por salvar sus casas… y sus vidas. Desde Sant Antoni hasta Vila, pasando por Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan, el paisaje se repite: agua, barro y resignación en cada rincón de la isla.

Pero esto no es solo un fenómeno meteorológico extremo más. Nos encontramos ante un reto que trasciende de lo ecológico abarcando lo político, económico y moral. Lo que realmente debemos abordar es el modelo de sociedad que hemos construido y que, lamentablemente, no está adaptado para esta nueva realidad climática —una realidad que, tristemente, seguirá manifestándose con más frecuencia.

Durante demasiado tiempo hemos separado el tiempo del clima, pensando que el primero nos afecta a todos día a día, mientras que el segundo era solo cosa de científicos. Pero lo que ocurre ahora no es simple meteorología: es una señal clara y tangible de que, por ejemplo, el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial. Un mar más cálido alimenta una atmósfera saturada de humedad que, cuando se rompe, cae con una fuerza brutal. Lo que antes podía ocurrir cada veinte años, hoy puede repetirse varias veces por temporada. No basta con prepararnos o poner parches, debemos entender que esto no es una consecuencia natural aislada, sino el resultado de un modelo de desarrollo que debemos repensar entre todos.

Lo extraordinario ya se ha vuelto cotidiano. Lo extraño parece ser que algún año la isla no sufra ni inundaciones, ni incendios, ni olas de calor como las que hemos vivido recientemente. Riesgos antes considerados improbables ahora están a la vuelta de la esquina. Y, aunque cumplamos con los acuerdos internacionales, cuestión imposible a día de hoy, el riesgo de un colapso climático global sigue siendo alto; y si seguimos como hasta ahora, la amenaza crece exponencialmente.

Además, nuevos estudios muestran que el colapso de la gran circulación oceánica que regula el clima en Europa ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que se acerca. Esa corriente, que actúa como el corazón térmico del planeta, podría detenerse, poniendo el sistema climático mundial en shock. Para una isla vulnerable como la nuestra, esto significaría más calor, más evaporación y tormentas aún más intensas.

Nuestra isla, además de un laboratorio turístico, que tanto gusta a algunos, es ya un laboratorio del cambio climático. Cada nueva urbanización, casas construidas sobre antiguos torrentes, aparcamientos en zonas húmedas, y la expansión del cemento endurecen la tierra y agravan nuestra vulnerabilidad. Aquellos torrentes secos, antiguas cicatrices del paisaje, hoy se transforman en trampas que arrasan todo cuando llueve en serio. La naturaleza no nos perdona y nos recuerda con dureza esta realidad.

También queda clara nuestra falta de adaptación al presenciar como infraestructuras y servicios públicos han resultado ser insuficientes y que es prioritario modernizarse cuanto antes. Algunos argumentan que no hay adaptación posible frente a tanta lluvia, pero la verdad es que los daños serían menores si estuviéramos mejor preparados, como es lógico. A pesar de eso, muchos políticos siguen usando palabras vacías como resiliencia sin llevarlas a la práctica. Pero no hay resiliencia sin autocrítica ni sin aceptar que hemos diseñado la isla contra la naturaleza. Parece que la hemos hecho impermeable, no solo en el suelo, sino también en nuestra mentalidad: el agua, la reflexión y el sentido común no encuentran por dónde entrar.

Durante décadas hemos actuado como si no supiéramos los riesgos, creyendo que la isla era inmune a lo que ahora vivimos. Lo que antes veíamos como noticias lejanas, hoy está aquí, en nuestras casas. Lo surrealista: mientras algunos celebraban el cierre de discotecas, la mayoría de residentes atendíamos las alertas con seriedad pues los servicios de emergencias estaban jugándose su integridad física. Este contraste es lo que resulta revelador y alarmante, especialmente por algunos representantes políticos, por no estar a la altura ante tal dicotomía.

Pese al estudio reciente que alerta sobre la cercanía del punto de no retorno climático que nos confirma que la crisis está en una fase crítica. El verdadero punto de inflexión está en nosotros: en nuestra (in)capacidad para entender que no podemos seguir viviendo como si el clima fuera solo un telón de fondo. La isla tiene una oportunidad, pequeña pero real, de ser un ejemplo. Esta isla puede ser un laboratorio para cambiar: en la gestión del agua, en energías limpias, en urbanismo inteligente y movilidad sostenible. Pero para eso necesitamos algo que escasea aún más que el agua dulce: voluntad política y conciencia colectiva.

La clave está en replantear nuestro modelo desde la raíz, decrecer pese que sea un concepto difícil de encajar para algunos, proteger el territorio, adaptar las infraestructuras al clima extremo, dotar de medios a nuestros servicios públicos y, sobre todo, educar. Porque sostenibilidad no es solo instalar placas solares para salir en la foto, es necesario entender esta cuestión pues de ello depende el futuro de las islas.

Esteban Morelle-Hungría es profesor permanente de la Universitat Jaume I y coordinador científico del Blue Governance Laboratory