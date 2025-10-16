Nuestro elefante en la habitación chapotea en lodo

¡Sólo! La exclamación me salió del alma. Que te sirvan en Ibiza un café solo por sólo un euro es como ver un unicornio y, además, acariciarle el cuerno. Sólo un día antes, una mujer en edad de haberse jubilado hace 15 años me cobró 1,4 euros por uno malísimo en una cafetería de mala muerte. Un euro, no me lo podía creer. Tras la exclamación, la camarera volvió a hacer las cuentas, por si acaso, para confirmarlo: dos euros por media ración de churros (buenísimos, aunque en realidad eran tejeringos) y uno por el café. Aún incrédulo, repasé la carta. Efectivamente, un euro. No, ni era un sueño ni seguía aún aturdido por esas dos semanas en las que Aemet nos había mareado con sus cambiantes avisos meteorológicos, variaciones repentinas a la hora de determinar la peligrosidad de la tormenta o de la dana en las que pasó del naranja al amarillo justo cuando el diluvio arreciaba y anegaba las calles de Vila, o del naranja al rojo cuando ya era demasiado tarde y los coches, los negocios y la isla entera hacía rato que habían naufragado bajo el lodazal. Aquel café barato, pero rico, me despertó de la pesadilla de esas alertas estridentes y a deshoras de Protección Civil, vomitadas por el móvil dos horas después de que el garaje de este diario ya se hubiera inundado, la calle d’Albarca fuera un río de lodo que desembocaba en la E-10, y que un caudaloso torrente atravesara el chiringuito de Cala Gracioneta. Aún conmocionado, me resultó edificante que una meteoróloga de La Sexta, Joanna Ivars, resumiera con sencillez a qué se debía que es Pratet quedara anegada el 30 de septiembre (y los días sucesivos). Le bastó ver el vídeo que, desde un helicóptero, grabó la Guardia Civil: los edificios construidos justo frente al puerto y a la estación marítima de Formentera actúan como un tapón que impide que el agua discurra hasta el mar. Así de simple. Vio lo que aquí nadie quiere ver, nuestro particular elefante en la habitación, el urbanismo. De la misma manera, un chiringuito nunca debería estar plantado en medio de un torrente. Y un aviso de alerta debería llegar con suficiente antelación.