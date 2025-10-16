Los asuntos bancarios requerirían de un artículo de opinión quincenal, y si no les dedico más tiempo y tinta es porque hay otros que también merecen mis reflexiones, pues me niego a que la economía sea el centro de la vida, quien gobierne nuestros pasos y condicione todas y cada una de nuestras decisiones, por más poderoso que sea el caballero don Dinero. Abogo por una economía al servicio de las personas y no al revés, como está ocurriendo desde hace más de un siglo en el mundo occidental.

De la grave crisis económica de 2008 pocas cosas hemos aprendido, pero sí que hay una y un sector, la banca, que se ha reconvertido y transformado profundamente en nuestro país y en el resto del mundo, repercutiendo en nuestras vidas de manera directa. Ellos han sido muy listos con el beneplácito de gobiernos y bancos centrales, algo que no nos debe sorprender cuando existen y justifican los paraísos fiscales, incluso a la puerta de casa.

En una sociedad donde el dinero manda, las fusiones bancarias, OPAs, absorciones, rescates, etcétera, son el mejor ejemplo de cómo la banca siempre gana, sin importar su coste. Aunque se presentan como decisiones estratégicas para fortalecer la economía, en realidad esconden privilegios, concentración de poder y abusos que afectan directamente a los ciudadanos. En el fondo, todas estas tropelías bancarias no son más que otro síntoma de un sistema capitalista donde el sector financiero se ha convertido en el pilar central e intocable. Palabra de banquero, palabra de Dios.

Llevamos meses con noticias constantes referentes a la oferta pública de adquisición por parte del banco BBVA hacia el Sabadell, y que no se acaba de concretar. Y ojalá no suceda, aunque puede que cuando se publiquen estas líneas ya sea una realidad, porque al final, los del banco con sede en Bilbao acabarán pagando una cantidad irrechazable por las acciones del banco con sede en Alicante, que, todo hay que decirlo, es más solvente que ellos, pero más pequeño y con menos volumen de negocio.

El gobierno de España acordó finalmente autorizar la opa del BBVA sobre el Sabadell con la condición de que las dos entidades mantengan durante tres años su personalidad jurídica y patrimonio separado, así como la autonomía en su actividad. Lo justifica en defensa de la competencia, el servicio a sus usuarios, mantener abiertas las oficinas y conservar los puestos de trabajo. Todos sabemos que si finalmente hay adquisición, no se respetarán los tres años, pues ya ha pasado más veces.

Por otro lado, el choque entre Bruselas y Madrid se veía venir y parecía inevitable, mas no por defender los derechos de los usuarios, sino los de la banca. La Comisión Europea ha abierto expediente a España porque considera que las normas utilizadas por el Gobierno, aprobadas y vigentes desde 2014 y 2015, no se ajustan al derecho de la Unión Europea. Cree ahora el Ejecutivo comunitario que las leyes españolas dan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y sin límites para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas y que, además, también socavan las competencias del Banco Central Europeo. Esta batalla no implica cambio alguno en la OPA, ni en las condiciones que sobre ella pesan.

Traduciendo, la oferta y la competencia bancaria en nuestro país cada día es más limitada: menos oficinas y menos cajeros para disponer de nuestro dinero de forma gratuita. Cada día nos toca más autogestionarios a través de las aplicaciones, viéndose el empleo bancario y sus gastos reducidos a la mínima expresión. En la dirección opuesta, sus ganancias, que nunca ves repercutidas en los intereses de tus ahorros. De ello ya se encarga el Banco Central Europeo prestándoles el dinero a un interés mínimo.

Pero lo más gracioso del asunto son todas las leyes que se han aprobado enfocadas a combatir el fraude y a entorpecer el movimiento de dinero negro que nos obligan a trabajar, operar o cobrar una nómina en las entidades bancarias, sin poder gestionar apenas efectivo. Tiene que estar todo controlado y quedar reflejado. Chirría tanto porque no soy dueño de lo mío, porque nos hemos entregado al dinero virtual sin darnos cuenta de que estamos absolutamente a su merced; de que si hay un apagón, como ya sucedió, no tengo ni para pagar el taxi; porque todos mis movimientos son controlados y saben en qué gasto hasta el último céntimo. Y un último apunte: cuando aún operábamos con pesetas, manejábamos billetes de diez mil (sesenta euros). Hoy, casi veinticuatro años después, los manejamos de cincuenta. Esto es así, nos guste o no.

Y si la banca siempre gana, alguien siempre pierde. Adivinen quién.