¿Qué está pasando?

Son las 2 pm (en ese lenguaje críptico) para no decir de la tarde. Plaza de la Herrería en Pontevedra con la iglesia de la Peregrina a la vista, un sol radiante, un cielo azul sin una nube en el horizonte. El termómetro marca 25 grados. Es Galicia y no es la Galicia que conocíamos. A estas alturas del puente del Pilar (aunque hoy es domingo) ya estábamos inmersos en episodios de lluvia y hasta comíamos alguna castaña que otra en tierra de castaños centenarios (unos cuantos se han quemado este verano) Todo esto ocurre mientras los amigos y familiares que se han quedado en Formentera y en Ibiza nos van mandando vídeos de los efectos de la dana ‘Alice’ con el parte privado a cada uno de cuántos litros han caído en su zona. Las imágenes que nos llegan al móvil (en esto del Camino de Santiago la tele la dejamos para el fútbol y poco más) con Diario de Ibiza, Radioilla y los amiguetes estamos perfectamente informados de cuanto acontece. La imagen de la presidenta Prohens en el interior de un avión informándose de la cruda realidad en las Pitiusas es la más elocuente de una realidad que va más allá de la ficción.

En una parada técnica en esto del andar de un lado a otro hasta llegar a Compostela, a uno de Formentera le sale decir que es de allí y al interlocutor, que sí ha visto la televisión, lo primero que se le ocurre decir es: «Parecen ustedes la Galicia de antes del cambio climático». Pues no, amigo. Venimos de una sequía de meses como consecuencia de ese cambio climático que algunos se empeñan en ignorar y estas lluvias son dañinas en algunos casos, pero necesarias para unos campos donde mucho arbolado (olivos e higueras) estaban al borde de morir por falta de esa agua con nutrientes que las desaladoras no pueden sustituir. Mañana será tiempo de hacer balance de daños en espacios privados (comercios, aparcamientos y viviendas) y en infraestructuras que necesitan un estudio pormenorizado de cómo evitar situaciones extremas como la vivida por la mismísima presidenta del Govern.

Hace justo una semana poníamos de manifiesto ese déficit de previsión a la hora de planificar determinadas obras (casi siempre públicas). Trabajamos la inmediatez y a lo mejor la escasez presupuestaria; de lo otro, eso que piensan muchos; ni se menciona. Es imprescindible inaugurar antes de unas elecciones (siempre queda bien en la foto), pero ¿no sería mejor no tener que llamar a la UME para que nos vacíe las rondas? Seguramente sí.