Ibiza, ‘show must go on’

«¿Nadie ha organizado nada para ayudar a los afectados por las lluvias? ¿En serio?». La pregunta me la hace una buena amiga que lleva desde el 30 de septiembre como las sirenas, metida en el agua. Y no la cristalina con cangrejos cantarines, sino la de color marrón salpicada con alguna cucaracha.

Y entonces caigo en que no. Nada. Nadie, más allá de quienes están en la misma situación, ha lanzado ninguna campaña ni iniciativa para echar una mano a quienes han visto cómo el agua se llevaba sus cosas, sus recuerdos, su modo de vida.

En esta isla, en la que no hay fin de semana sin al menos un evento solidario, no se ha organizado nada para paliar los efectos de la dana que ha asolado algunas zonas de la isla. Es cierto que, por suerte, lo de Ibiza no es comparable con lo que ocurrió en Valencia hace un año, pero es triste que la mayoría siga como si nada. Porque no les ha tocado a ellos. Porque creen que no es tan grave. A pesar de ver al vecino sacar agua y fango y objetos destrozados y mercancía inservible sin parar durante diez días y poner cara de miedo al ver un atisbo de lluvia en la predicción meteorológica. Miles y miles de euros diluidos en gotas de tormenta.

Este fin de semana, mientras vecinos y pequeños empresarios de la isla se enfrentaban armados con sacos terreros, bombas de achique y espuma de poliuretano a un nuevo coletazo de lluvias torrenciales e inundaciones, las discotecas cerraban el verano de espaldas a la realidad de la isla. Ya lo dice Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef: «Los closings son temporada alta». Turistas bailando bajo la lluvia, cruzando océanos de lodo para encontrarse con su dj favorito, protegiendo su outfits ‘bling-bling’ con bolsas de basura, chillando al ver sus maravillosas botas doradas completamente sumergidas...Está bien. No pasó nada. Bailaron y se divirtieron en Ibiza por última vez hasta 2026 sin más problemas que mojarse (no son gremlins ni la malvada bruja del este). Sólo me pregunto, pensando en mi amiga y su vida pringada de fango y puesta a secar, si no podrían haber dedicado algo de las ganancias de ese último baile a ayudar a vecinos y empresarios de la isla que ahora mismo en lo último que piensan es en bailar.