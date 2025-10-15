Educar, ¿para qué?

La suposición de que una sociedad más formada o informada tendrá más posibilidades de subsistencia ha quedado absolutamente superada. Nunca hemos estado tan informados y nunca hemos tenido tan a mano el conocimiento. No obstante, basta asomarse a la ventana para ver que la tesis no tiene repercusión en nuestra mejora en el tejido social compartido. Por tanto, ¿para qué sirve el conocimiento? O, mejor, ¿para qué si no es para vivir mejor? La pregunta no es baladí si atendemos a los desafíos que ya el presente nos ofrece. Es inédito en la historia de la humanidad que el futuro más próximo sea tan incierto y tan poco evocador de fortuna. Y no es que tengamos que dejarnos mecer por una abstracta sensación de vacío o desencanto sobre el devenir. Muy al contrario, nos ofrece una posibilidad de redención para construirlo a nuestro antojo. Y aquí sí que el conocimiento, en tanto que estímulo cognitivo, ampliación de horizontes y creatividad del pensamiento será el recurso que marcará la diferencia. Pensar para ser.

Los mejores no siempre están en los lugares que les corresponde y cada vez es más claro, en tanto que no hay reparo en dejar evidencias, que la mediocridad triunfa. Lo malo, no es malo per se. Es malo lo mediocre porque puede dar apariencia de bueno. Y si no queremos jugar esa liga tendremos más dificultades, pero valdrá la pena alcanzar el logro, el que fuere, si éste es merecido. Nuestro sistema educativo es claramente mejorable, aunque es preciso remarcar que el sistema, -de alguna manera- lo hemos creado entre todos. Los valores, la educación e incluso ciertos conocimientos debieran encuadrarse en el seno del hogar. Por tanto, delegar la educación de un hijo a terceros es, como poco, un acto temerario. No obstante, debiera garantizarse en todo momento la integridad intelectual, ética y emocional en todas las etapas de la enseñanza obligatoria.

Al hablar de educación evocamos sistemas paradigmáticos, idealizados y, por supuesto, inalcanzables. Se alude reiteradamente al sistema finlandés que en la década de los 60 se puso en marcha con excelentes resultados. Lo que se olvida es el contexto en el que se creó. Un país con una inclinación hacia la igualdad, la integración total y los valores propios del pensamiento crítico, basados en estimar la educación como un recurso inalienable de la nación y donde los profesores se sitúan en lo más alto de la valoración social. Por esto mismo el sistema no es importable. Porque nuestra sociedad no pondera los mismos valores y, por tanto, el encaje no sería viable. Dicho de otro modo, el sistema educativo es consecuencia del desarrollo de una sociedad y no al contrario. Cabe destacar que la virtuosa configuración ya no lo es tanto, puesto que se ha ido transformando dentro del concepto de globalización en el que se alinean las sociedades occidentales en una pauperización de la educación, las artes y la cultura en general.

El magma subyacente es poco fértil para una verdadera enseñanza que, más allá de profesionalizar a los alumnos, les permita gestionar conocimientos y los retos que desde ya les acechan. El sistema se ha convertido en una preparación para la empresa (hasta hace poco la sirena de aviso era la misma en la escuela que en la fábrica). La tecnología, tan útil según sus usos, ha colonizado a la sociedad y no solamente a los más jóvenes. El síndrome de FOMO (fear of missing out, miedo a perderse algo) está instalado en todas las capas de la sociedad y transversalizado en todas las edades. El silencio ya no es una opción. Como tampoco la calma, la lentitud y, lo que es peor, la capacidad de reflexión. Podemos afirmar que nos hemos dejado convertir en seres adjuntos. Y la configuración de la enseñanza no parece tener soluciones.

Afrontamos un nuevo curso con los problemas de siempre. Falta de docentes, guerras lingüísticas, políticos ausentes de la realidad y familias trabadas en la rueda del ratón. Un cóctel óptimo cuya explosión veremos cuando los jóvenes de hoy asciendan al podio de las responsabilidades. Que el mundo ya no puede ser como lo hemos conocido no es bueno ni malo. O, como dijo Antonio Machado, no es tan triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Expuesto el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Claramente, en primer lugar, no esperar que nadie propicie un cambio. La solución viene por hacernos cargo de la educación de nuestros hijos sin delegarla íntegramente. No podemos exigir al profesorado una atención a tiempo completo en tanto que cuando acaba su horario, los fines de semana y vacaciones, nuestros hijos no son su responsabilidad. Por tanto, debemos objetivizar el valor del conocimiento y de la cultura como soluciones a largo plazo. Habitar la belleza a través de la música (no sonidos de impacto mediático), el arte, la literatura, la ciencia, la naturaleza, esas cosas que suenan tan naíf porque estamos absolutamente alejados de lo que durante milenios ha hecho evolucionar a las sociedades.

El futuro será de quienes lean. Así de sencillo. Se entiende que es mucho más fácil un smartphone que un libro de poesía. ¿Cuántos libros se podrían comprar con lo que cuesta un iPhone? Lo he calculado: no menos de 120. Sin embargo, en lugar de cultivar opciones y nuevas capas de pensamiento que nos lleven a nuevos y mejores lugares, nos hemos entregado al común denominador de la queja, que aunque improductiva, la adoptamos porque no nos reclama reflexión alguna. Educar, ¿para qué? Sencillamente, para ser más libres.

No necesitamos un sistema finlandés. Necesitamos querer cambiar las cosas. Necesitamos abandonar la sociedad del espectáculo descrita por Guy Debord, donde en una inversión de los valores sociales, lo verdadero solamente es un momento de lo falso.

Juan F. Ballesteros es director de orquesta, banda y coro