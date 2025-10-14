Opinión | Per començar
Un jove de Protecció Civil
Dissabte veia des d’un balcó d’es Pratet com un al·lot molt jove de Protecció Civil, segurament en qualitat de voluntari, agafava en braços a més d’un alumne menor d’edat (des d’allà dalt pareixien boixos petits) davant l’entrada a una acadèmia d’idiomes de l’avinguda Ignasi Wallis. No sé si l’aigua va fer mal al local, però la vorera ni es veia. Ell feia tot el possible per garantir que la sortida es produís de la manera més segura possible en plena inundació del barri després d’un nou episodi de fortes pluges. A més, abans o després d’això (o, tal vegada, totes dues opcions), regulava el tràfic a pocs metres de l’escola mentre el marró ja tornava a ser el color principal d’aquesta via. No sé si en aquest lloc hi havia més voluntaris de Protecció Civil perquè, en tenir arbres davant, només veia una part de l’escena, però en tot cas, veure allò em va impressionar i a la vegada em va tranquil·litzar perquè afortunadament no només el poble salva el poble i quin privilegi és saber que hi ha una estructura pública que, si es vol, funciona i té la capacitat de protegir-nos o, com a mínim, minimitzar el mal d’episodis com aquest. He de dir que en aquell moment, sense voler sonar frívol, vaig sentir un cert alleujament. No només perquè veia aquella feina de Protecció Civil o perquè estava dins un domicili i perquè hi havia arribat bé després que a un amic i a mi ens sonés l’alarma al mòbil mentre érem al carrer a Via Púnica, sinó, també, perquè el sistema públic existeix. El mateix alleujament que vaig sentir quan el dimarts 30 de setembre vaig veure passar a l’UME (Unitat Militar d’Emergències) davant casa poc després d’aquella dana. Els veïns són gent estupenda: anaven avisant als qui travessaven un dels passos de vianant d’Ignasi Wallis sobre on hi havia tapes de clavegueram obertes, perquè sabessin on no havien de fonyar, però amb naltros mateixos no ens bastam i per això necessitam una estructura. Podem teixir xarxes de solidaritat i crear vincles veïnals com passa sempre als moments crítics i també fiscalitzar l’eficàcia del sistema, però el que estar clar és que naltros sols poca cosa podem fer.
