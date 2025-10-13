Un diluvio de película

Nunca había visto llover así en todos los años que llevo viviendo en Ibiza. Lo que hemos vivido con la dana ‘Alice’ no ha sido una simple tormenta. Parecía algo de película, de otro lugar u otro clima. ¡Una locura! En cuestión de horas, el cielo se vino abajo con una violencia que dejó sin aliento a toda la isla. Las calles se convirtieron en torrentes; los campos, en lagunas y el río de Santa Eulària volvió a rugir como hacía décadas que no lo hacía, arrastrando todo a su paso.

Las imágenes son difíciles de olvidar: coches flotando, viviendas inundadas, vecinos y comerciantes achicando agua con cubos y ese silencio extraño que queda cuando la tormenta por fin se detiene. Ibiza ha vuelto a quedar anegada y lo más preocupante es que no será la última vez que pase.

La isla no está preparada para esto. El problema no está en las nubes y la tormenta: es lo que pasa aquí abajo, en nuestras calles, en nuestras infraestructuras que no están pensadas para soportar semejante cantidad de agua. Cada vez que llueve con fuerza, los mismos puntos se inundan, los mismos muros ceden, las mismas carreteras quedan cortadas. No hay un sistema de drenaje que responda y todo se convierte en un caos.

Dos episodios así en tan poco tiempo deberían servirnos de aviso: Ibiza no está preparada. Nos falta mantenimiento, inversión y, sobre todo, conciencia de que estas lluvias ya no son excepciones aisladas. No podemos seguir improvisando cada vez que el cielo se enfada.

Aun así, dentro del desastre, hay que quedarse con lo bueno. Los equipos de emergencias, los bomberos, la Guardia Civil, Protección Civil y tantos voluntarios han vuelto a demostrar lo que significa estar al servicio de los demás. Gracias a ellos, una vez más, podemos hablar sólo de daños materiales y no de víctimas.

Hoy la isla se seca poco a poco, pero el susto quedará grabado. Ibiza resiste, sí, pero no puede seguir dependiendo sólo de su suerte para salir a flote cada vez que el agua decide volver.