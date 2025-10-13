Opinión | Tribuna
Ara és l’hora
La democràcia funciona quan hi ha algú que governa perquè ha estat elegit per la majoria dels votants (sigui en solitari, sigui perquè forma part d’una coalició que suma), i, al mateix temps, algú que li fa d’oposició i que té possibilitats reals de governar en un futur pròxim. Si manca alguna d’aquestes dues condicions, no podem parlar d’un sistema realment democràtic. Així, evidentment, no considerarem una democràcia allà on hi hagi un govern que no hagi estat elegit a les urnes per una majoria de la població. És evident que, a molts llocs, s’hi estableixen simulacres de democràcia, però calen tota una sèrie de condicions perquè el funcionament del sistema polític sigui, efectivament, democràtic. Les posades en escena que porten, legislatura rere legislatura, al camarada Putin a presidir totes les Rússies (les que els queden) no poden ser mai confoses amb exercicis reals de democràcia.
Però, en el cas que comentam, hi ha un fet que encara posa més clarament, més de manifest, la manca de democràcia i és el fet de no existir una alternativa al govern que actualment està en exercici. La inexistència d’una oposició real, creïble, i que hom vegi com a possible (i àdhuc probable) alternativa al govern vigent deixa ben clar que de democràcia, res de res. La gran diferència entre Colòmbia i Veneçuela és que, mentre a Colòmbia tothom pot concebre sense cap tipus de problema mental que a les pròximes eleccions hi pot haver un govern de dreta (quan ara n’hi ha un d’esquerra), a Veneçuela això queda a molta distància. Els fets ho van demostrant i no n’hi ha més de cuites.
Un dels problemes més greus que presenta la democràcia espanyola és de mentalitat. Quan al Regne d’Espanya hi ha governs d’esquerres (o que això es fan dir), la dreta clama com si li haguessin tret una propietat. Vegi’s el que està passant, a Madrid, al llarg de tota aquesta legislatura. Sistemàticament, els partits de la dreta espanyola posen en qüestió la legitimitat d’un govern que compta amb la majoria dels suports parlamentaris, i, per tant, directament o indirectament, se senten ‘usurpats’ en el poder. Perquè, des del seu punt de vista, des de la seua mentalitat, els pertany. I això, exactament això, constitueix la negació de la democràcia.
Entre nosaltres, a Balears, em fa la impressió que la democràcia podria punxar per incompareixença de l’esquerra. Perquè això també l’eliminaria. No existeix la democràcia ‘a la búlgara’ (és a dir, amb el 90 per cent a favor del poder i sense cap tipus d’alternativa viable). Si hi ha democràcia és perquè hi ha alternativa.
Però l’alternativa pot no existir per diversos motius. Pot ser que no hi hagi alternativa perquè, des del poder, hom l’hagi liquidada. El camarada Vladimir Vladimírovitx ho dirimeix amb plutoni i d’altres matèries radiactives, per via cafè en un bar o en un avió. Molt KGB tot plegat. Assetjar els opositors, ficar-los a la presó, liquidar-los físicament o deixar-los sense mitjans de comunicació poden ser instruments per minar completament qualsevol sistema democràtic fins deixar-lo sense cap tipus d’eficiència. És a dir, convertint-lo en no democràtic.
Però també es pot eliminar la democràcia per imcompareixença, per manca d’activitat de l’oposició, perquè l’oposició no fa la seua feina, perquè no s’organitza, perquè no protesta contra el govern, perquè no critica allò que no li agrada del que es fa, perquè no qüestiona les seues idees sobre com gestionar la cosa pública. O per desídia, peresa, mandra, patxoca, catxassa, mol·lície, ganduleria. Com diu l’acudit: què és pitjor: la ignorància o la indiferència? No ho sé ni m’importa.
A Balears som en un d’aquells moments en què fa l’efecte que el PP ha de durar unes quantes legislatures sense fer-hi cap esforç, sense haver de fer res, sense despentinar-se. Aquesta impressió, emperò, ja se sap, pot ser completament falsa. Perquè, en política, les coses canvien de vegades molt més ràpidament del que hom es pot arribar a esperar.
El que no acab de veure és per on vendrà l’alternativa. Perquè Europa canvia a tota castanya. I ningú no pot pensar que l’alternativa sigui Vox, per molta ciència-ficció que hagi llegit. Queda, idò, un camp obert tan extraordinari que, certament, convida a somiar. O, com a mínim, a fer idees i mirar de posar-les en pràctica.
