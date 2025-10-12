Cuando llueve, siempre hay alguien que expresa su malestar porque «justamente hoy» tenía otros planes y la lluvia le ha impedido llevarlos a cabo o, a lo mejor, tan sólo se los ha trastocado. Ya lo dice el dicho: «Nunca llueve a gusto de todos».

Los chubascos, que son un beneficio para todos, ahora se ha convertido en una amenaza. Las alertas se disparan cuando caen cuatro gotas. Todas las medidas preventivas siempre son pocas, cierto, pero la lluvia seguirá siendo una necesidad, no sólo para el campo, también para todos nosotros, ya que purifica el aire y limpia nuestros caminos y nuestras calles. El agua, qué necesidad tan básica y tan amenazada.

Como la mayoría de las cosas importantes de la vida, básicas y amenazadas. Cuántas personas se ven privadas de la libertad, algo tan básico y tan amenazado. Una libertad amenazada por la guerra, la violencia, los enfrentamientos… una libertad amenazada por un materialismo que nos hace creer que todo es necesario para poder vivir bien y que sólo nos esclaviza más.

Justamente hoy la lluvia es tan necesaria como continuar reivindicando los derechos de las personas que se ven continuamente amenazados por un sistema que oprime a los más débiles y que extrañamente empodera a los más fuertes. Una sociedad que no cuida de sus miembros más frágiles es una comunidad enferma, es como una tierra sin agua: árida, difícil de trabajar y que es incapaz de dar frutos.

Justamente hoy es necesario que sigamos exigiendo que haya paz, una paz duradera que reconozca la libertad de los que se sienten oprimidos frecuentemente por ser víctimas de un negocio que beneficia a unos pocos frente al empobrecimiento de otros, sea por la venta de armas, por el tráfico de drogas, por la trata de personas…

Cuántas libertades truncadas porque justamente hoy a algunos les beneficia que nada cambie, que nadie se pronuncie, que el silencio les dé la razón y les deje hacer su camino, que oprime a los débiles.

Quizás por esto la primera exhortación que escribe el Papa León haya sido una llamada a cuidar de los más pobres, «dilexit te», recordando a los predilectos del Señor, los pobres. Precisamente hoy les queremos no sólo recordar, sino devolverles la dignidad.