Opinión | Temps de magranes
Iolanda i la faldilla de l’estiu aquell
«Ella,
la meua meva llengua, la catalana, ben eivissenca...»
Iolanda Bonet
La polèmica n’és oberta encara. A l’estiu aquell de fa molts anys, bell i precís, falta per saber si els esdeveniments fràgils i gairebé domèstics tingueren lloc al migdia d’un sol puríssim o bé a l’horabaixa. Em manquen dades per situar la seqüència. Ella, na Iolanda, és taxativa, tot fou al punt més o menys del migdia. Un servidor ubica el record i la memòria a la tarda quan arriben els vaixells de Formentera, el Clive’s obre les portes a una clientela vestida de hippy, escolta ‘Nunca llueve al sur de California’ i fuma Chesterfield. És llavors quan Iolanda apareix sobre un el Muro -els clàssics, no és el cas, escriurien trencaones- al port de Vila. Per la història no serà un dia qualsevol, la futura poetessa vesteix una faldilla, magnífica, irrepetible, quasi màgica, de color blanc que recordaré, que recordarem, tota la vida. La cosa, la cosa derivà en un poema escrit a l’alçada de les circumstàncies que es perdé per sempre més. Llavors passa el temps per a tothom i arriba el dia de l’aniversari. L’aniversari de Iolanda Bonet. I això no passa cada dia. Per celebrar-ho, convoca a un suggerent paisatge humit i exòtic vora Sant Rafel a tota una colla de bona gent. Dones i homes de la seva generació, companys de l’Institut i altres personatges tots ells lligats a la seva biografia. Persones amables i conegudes de la vida diversa. No tinc a mà la llista completa dels assistents a la cerimònia del vi i de l’excel·lent menjar, més de 50 tal vegada. A l’atzar citaríem alguns dels seus noms i sense cap mena de discriminació: Paz Ruiz, Conchita Rebollo, Carme Balansat, Virginia Ferrer, Teresa Navarro, Juanito Murenu, na Guillermina, Marià Mayans, Bartomeu Ribes Guasch, Julia W, Fanny Tur, Joan de Can Vedell, Neus Bonet i faltaria més Vicent Ferrer Barbany, premiat fotògraf d’èxit a hores d’ara mateix per terres i mars de Formentera i.... Congregació de pau i germanor, música i cançons sota la influència dels primers dies de l’octubre, sensualitat excelsa i tardorenca. Total; un èxit de públic i crítica. Poetessa, molts anys i bons.
