Como algunos parques de atracciones cuando llega el frío y se reduce el número de visitantes, Formentera está en proceso de cierre. Los hoteles ya han mandado a casa a la mayoría de sus trabajadores y los que quedan se concentran en guardar tumbonas balinesas y sombrillas de estilo caribeño (porque eso es lo que esperan encontrar los turistas cuando vienen a una isla mediterránea: cocoteros y camas del sudeste asiático).

Los negocios de alquiler de coches y motos ya han escondido la mayoría de vehículos donde quiera que los almacenen durante el invierno (otro gran misterio) y muchas tiendas ya han guardado los vestidos vaporosos y los sombreros de paja para cerrar sus puertas hasta que vuelvan los turistas con las carteras rebosantes.

Las conexiones marítimas con Ibiza y con la Península están a puntito de reducirse, convirtiendo la planificación de tu próximo viaje en un deporte de riesgo porque nunca estás seguro de cuándo y cómo se llevarán a cabo los cambios. Bares, restaurantes y heladerías corren la misma suerte: comienza el goteo de cierres que culminará a finales de mes, cuando los que nos quedamos tendremos que buscar de pueblo en pueblo un establecimiento abierto para tomar un menú o un café.

Es cierto que, en un último intento de llenar un poquito más las cuentas bancarias públicas y privadas, en octubre se suceden una serie de eventos deportivos que atraen visitantes al tiempo que hacen creer que en esta isla no existe ni el colesterol ni los triglicéridos ni el sofing.

Pero todo es un espejismo. Formentera cierra y tan sólo un puñado de aguerridos pobladores nos quedamos a verlas venir, más aislados que nunca, pero rodeados de un verdor en los campos que empiezan a revivir con las lluvias; rebaños de cabras y ovejas con sus bebés juguetones; unos atardeceres y amaneceres de los que quitan el sentido; un mar con todos los tonos azules reales e imaginados y un fresquito en el ambiente que nunca llegará a frío. ¡Cierra, Formentera, que ya estamos listos!n