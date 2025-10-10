Opinión
Exterminio
Es imposible callar ante la aniquilación que sufre la población de Gaza y el estruendoso pasotismo de la comunidad internacional al respecto
Aunque tengo el acuerdo tácito de dedicar estas notas de opinión de manera exclusiva a cuestiones locales, a temas que afecten a la isla; por una vez me salto el compromiso porque es ya insoportable callar ante el exterminio que están sufriendo los gazatíes y cuando vemos el pasotismo, la pasividad, las increíbles tragaderas que los demás países tenemos ante lo que está sucediendo. Lo menos que podemos hacer desde estos papeles es insistir en la denuncia que en todas las ciudades europeas está haciendo la calle. Si el de Guernica fue el primer bombardeo aéreo indiscriminado y masivo con la intención de arrasar una ciudad civil, un maldito ensayo militar para futuros ataques en la Segunda Guerra Mundial que la prensa internacional calificó como crimen sin precedentes en la historia militar; me pregunto cómo podemos calificar lo que vemos cada día en directo en las televisiones. Sin matices y con mayúsculas, es GENOCIDIO, EXTERMINIO, MASACRE. Y Netanyahu es un criminal de guerra que debería acabar delante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Mujeres, niños, ancianos, hospitales, escuelas, más de 66.000 muertos, 200.000 heridos, las fronteras cerradas a la ayuda sanitaria, a la entrada de alimentos y a la prensa para hacer sin testigos lo que les da la gana, desplazamientos masivos de la población, víctimas por hambre y poblaciones convertidas en escombros… Y a la flotilla casi de juguete y desarmada que sólo pretendía llegar a Gaza con médicos, medicinas y alimentos, los llaman terroristas. La desfachatez no tiene nombre. Por supuesto que condenamos los criminales asesinatos y secuestros de Hamás, pero Netanyahu y sus secuaces –porque no todo el pueblo de Israel apoya la barbarie que se está cometiendo- han llevado la venganza a extremos que llevan a pensar que no han aprendido nada del Holocausto. Si no los juzgan los tribunales, los juzgará la Historia. Y uno, que no es creyente, lamenta que no haya infierno para personajes de tan mala calaña. O tal vez si lo haya.
