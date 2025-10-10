Ante la duda, prudencia. Es una máxima que llevo empleando en este oficio desde que la aprendí del maestro de periodistas por antonomasia en esta isla, Joan Serra, el anterior director de este diario, siempre al pie del cañón incluso en su merecida jubilación. Una máxima que parece contradictoria en una profesión donde hay que tomar decisiones en décimas de segundo y donde todo es para hace una hora. Una vez me preguntaron cuál es el horario en un diario: «Zumbando», contesté sin vacilar. Pero en mitad del esprint diario, de ese ritmo frenético de un periódico que informa en tiempo real y donde no sabes nunca lo que puede pasar, a veces hay que parar y reflexionar. Y después, tomar decisiones. O esperar a tomarlas.

Ante la duda, prudencia. También es muy útil este principio en otras facetas de la vida cotidiana, aunque en ocasiones mi rapidez de reacción, acostumbrada como estoy a funcionar a doble velocidad, me traicione. Por eso cuando las autoridades deciden tomar medidas preventivas ante una alerta meteorológica como la que activó ayer la Aemet, las apoyo sin dudarlo, aunque luego luzca un sol de playa porque la tormenta descarga en el mar. La prudencia nunca te llevará al desastre, pero lo contrario sí, como pudimos comprobar con la tragedia de la dana de Valencia. Ojalá quienes estaban al mando (o más bien quienes debían haber estado al mando) hubieran seguido ese principio, como sí se ha hecho en esta ocasión en Ibiza y Formentera, ejemplo de gestión de una catástrofe meteorológica y de colaboración ágil y eficaz entre administraciones.

Los expertos insisten en que las danas son fenómenos con un alto grado de imprevisibilidad, por lo que lo más sensato es no jugársela y no tentar a la suerte. Suspender las clases, en una isla aún castigada por las graves inundaciones de hace una semana, es una decisión sensata para evitar muchos desplazamientos en momentos en los que puede llover de forma copiosa. Un exceso de prudencia no es un problema. Al revés. Todo lo que sea reducir riesgos para las personas será siempre un acierto.