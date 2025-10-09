Inmigrantes, no se vayan

Tenía ganas de escribir, pero me daba miedo. Escribir es como desnudarte por dentro, es mostrar tu interior, por eso asusta tanto. Tuve que vencerlo antes de atreverme a publicar mis escritos. Recuerdo un día en que me paré en una cafetería de la Avenida España para darle una última lectura a un texto.

Allí lo di por bueno. Tenía ganas de sacudírmelo de encima, porque hasta que no está acabado, me obsesiona y me cuesta hacer otra cosa. Vuelvo a él una y otra vez, corrigiendo esta palabra, esta coma, preguntándome si es eso lo que quería decir, si lo estoy diciendo bien, sin ofender, sin insultar, sin ser un rollo, y al mismo tiempo con claridad.

En esas estaba cuando me dije: “Ya está, lo mando”. Y lo mandé. Entonces me invadió el terror. Me preguntaba: ¿y si nadie lo lee?, ¿y si piensan que no digo más que tonterías?, ¿y si a este/a no le gusta? Pagué y me fui, con todas esas turbulencias en la cabeza.

Al llegar a casa, me di cuenta de que no llevaba el móvil, y entonces sí que me invadió el terror. El terror y una autocrítica feroz: “Esto te pasa por escribir”. Volví a la cafetería y allí estaba ella, Nicoletta, con una sonrisa de oreja a oreja, mi móvil en una mano y una carpeta en la otra. Porque no solo me había olvidado el móvil, también había dejado mi carpeta, llena de papeles que necesitaba.

Desde entonces, siempre vuelvo a esta cafetería. Observo lo bien que la llevan Nicoletta y el resto del personal, todos inmigrantes, todos haciendo bien su trabajo: con limpieza, con honestidad, con una sonrisa en sus caras, sin una queja, como si todo fuera fácil. Y eso que lo normal —precisamente por lo bien que realizan su trabajo— es que la cafetería esté siempre llena.

Esta es una de mis experiencias con la inmigración. Tengo más.

Está Victoria, tapicera, que entre puntada y puntada me comentaba lo preocupada que estaba por su madre en Ecuador, que tenía que traérsela porque el país no estaba tranquilo. Una gran lección de comportamiento hacia nuestros mayores que no nos viene mal.

O Victoria —también se llama así, pero ella es rumana—, que me ayuda en mi casa desde hace muchos años.

O cuando pinché una rueda: en una ocasión fue un argentino y en otra un musulmán que se iba a rezar a la mezquita. Los dos lo dejaron todo por echarme una mano. A pesar de que, en ninguno de los casos, pedí ayuda, pues sé hacerlo sola.

Y si quiero saber más, me informo. Nunca a través de políticos en campaña. Hablé con una amiga, doctora honoris causa por la Universidad de Figueretas. Lleva allí toda su vida. Le pregunté por el barrio con más inmigración de Ibiza y ella, una voz autorizada, me comentó que con los musulmanes no ve problemas; que, al no beber, son muy tranquilos, y que siempre le aconsejan bien en las tiendas de comestibles que regentan.

Cuando escucho a tantas personas con el soniquete de que el inmigrante debe integrarse, adoptar nuestras costumbres, me acuerdo de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, donde todos los empleados, los Oompa Loompa, son idénticos, y me entra un escalofrío.

Y no solo porque a mí me gusta la diversidad y me aburre la homogeneidad, sino porque eso de que todos seamos iguales me recuerda demasiado a ciertas épocas en que lo diferente era castigado al ser considerado una amenaza.

Con que se cumplan las leyes ya está bien. Como se nos exige a todos.

Recientemente leí un artículo de Rubén Amón en El Confidencial, donde decía que, si los inmigrantes se hartaran de nosotros y se fueran a otro país, España colapsaría, se pararía. ¡Qué gran verdad!

Inmigrantes, no se vayan, por favor.