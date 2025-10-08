Opinión | Tribuna
El plus de difícil cobertura el cobraran els nostres arrendadors
El personal docent d’Eivissa, Formentera i Menorca cobrarem a partir del setembre el plus de difícil cobertura. En alguns casos concrets cobrarem també el de molt difícil cobertura. Tot i que hi estem d’acord i és una mesura necessària per pal·liar els efectes de la nostra insularitat (doble i triple en el cas de Pitiüses), no és suficient per donar solució al problema de l’habitatge que patim a Eivissa i Formentera. En la pràctica, els arrendadors que s’informen i escolten les notícies, se n’han assabentat i han aprofitat per pujar el lloguer. Aquest plus no el cobrarem nosaltres: el cobraran ells.
Aquest fet evidencia que el personal docent no tenim només un problema de sou, sinó d’accés a l’habitatge, com la majoria de les treballadores i treballadors de les illes. L’especulació, les cases buides, les segones residències i el lloguer turístic són la vertadera diagnosi de tenir vacants i substitucions sense cobrir durant el curs escolar. Això qui ho pateix és el nostre alumnat i el sistema educatiu, que dia a dia es veu deteriorat per manca de mesures reals que ens facilitin treballar en condicions dignes.
Els sous de més que ens arribaran bruts a la nostra nòmina són necessaris per equiparar la nostra qualitat de vida a la resta del territori de l’Estat Espanyol, però no és la solució a un problema estructural si no hi ha una regulació del mercat de l’habitatge.
Si continuem per aquest camí, ens trobarem sempre amb la mateixa paret: un sistema educatiu condicionat per l’especulació immobiliària.
Núria Prieto és portaveu de l’STEI a les Pitiüses
Suscríbete para seguir leyendo
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada
- Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni
- Incógnitas con la fallecida en Formentera: la Guardia Civil no descarta «ninguna hipótesis»
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Dos detenidos por golpear a una pareja de turistas para robarles el reloj en Ibiza