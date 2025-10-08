En la vida, como en todo, no siempre es fácil tomar la decisión correcta. A veces, dudamos sobre qué tren debemos tomar, qué oportunidad no debemos dejar escapar y cuál es, en realidad, el camino que nos acerca más a nuestro propósito vital.

Todos hemos dejado ir momentos que pudieron cambiar nuestro rumbo, trenes que pasaron de largo frente a nosotros y que elegimos no tomar. Pero también nos hemos subido a otros trenes, a otras oportunidades guiados por el instinto, por una sabiduría silenciosa que apenas comprendemos, o por esa inconsciencia simple y profunda que, a veces, nos empuja a avanzar sin pensar demasiado.

Y en todo este proceso que forma parte de la vida, hemos aprendido y aprendemos a diario, tanto de nuestros aciertos como de nuestros fracasos, a encontrar nuestro propósito, nuestro camino. El camino de baldosas amarillas como en ‘El Mago de Oz’.

Así vamos construyendo nuestra propia brújula interna, para no ir a ciegas por la vida. Y de este modo, vamos desarrollando una cierta capacidad para prever las piedras y obstáculos que nos encontraremos por el camino. Incluso algunos, intentamos ir dos pasos por delante, imaginando posibilidades y preparándonos para cualquier escenario, porque como dijo Peter Druker la mejor forma de predecir el futuro es crearlo.

Hoy en este domingo nostálgico desde el que os escribo, recuerdo el hermoso sermón pronunciado en el funeral de mi querida tía Carmen. En él se rescataba el pasaje del Evangelio (Mateo, 24:42-44) donde a través de una bella metáfora, se nos invita a vivir vigilantes y preparados. Este fragmento bíblico nos recuerda que la vida puede sorprendernos como un ladrón en la noche, y que solo quien está en vela, quien tiene su brújula ajustada, sabrá responder a tiempo, sin temer al futuro, sino caminar con conciencia, “no dejando entrar al ladrón en la casa”. Porque, la preparación no es reacción, sino anticipación: la sabiduría de quien aprende a leer el horizonte antes de que amanezca.

Recientemente hemos vivido, un episodio difícil de prever, al menos en las dimensiones que finalmente se alcanzaron. Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en Ibiza se registraron lluvias torrenciales históricas, como nunca antes. Carreteras cortadas, locales, parkings y viviendas inundados, caos vial… e incluso la UME (Unidad de Militar de Emergencias) tuvo que intervenir para restablecer el orden ante el intenso fenómeno meteorológico que, a pesar de los avisos y alertas previos, desbordó nuestra capacidad de respuesta. Fenómeno que, dadas las circunstancias, habría puesto a prueba incluso a los sistemas mejor preparados (aunque este, no era el caso).

Porque en la vida, al igual que en la parábola del Evangelio, no podemos saber ni el día, ni la hora en que llegarán los cambios, los retos, las tormentas, los tsunamis o las oportunidades, pero sí podemos prepararnos para todos ellos. Podemos planificar y anticiparnos, mientras otros improvisan. Podemos entrenar la calma frente a la tormenta y, en definitiva, podemos aprender a ir dos o tres pasos por delante de los acontecimientos.

«El vencedor es el que se prepara antes de la batalla» Sun Tzu.

Alicia Reina Escandell es doctora en Turismo