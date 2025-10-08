Las lluvias

Ya se ha escrito y descrito todo lo acontecido un 30 de septiembre en la Pitiuses. Más en la mayor que en la menor. La participación de la UME (llegada de Denia a eso de 20.30) marca la importancia real de los efectos de la tromba de agua. A partir de ahí las imágenes, las situaciones personales (por suerte no hubo víctimas) se convierten en tema de noticiario y de esas podríamos escribir un decálogo de buenas costumbres ante lo que fue “el diluvio universal” o así lo calificaron los que lo sufrieron en carne propia en la estación marítima de Formentera, pero en Ibiza. Las imágenes de la llegada y especialmente la bajada de los pasajeros del ‘Nixe’ quedará en la retina de sus protagonistas, pero sobre todo será una imagen recurrente para explicar el porqué de una situación que pasó de “casi” tragedia a contener una vis cómica para los que lo vimos sentados cómodamente en la Mola de los 78 litros que vinieron cargando cisternas y dándole otro aspecto a nuestro campo. Días de análisis de la situación creada por una naturaleza desbocada (siempre nos queda aquello de echarle la culpa de forma permanente al “cambio climático) y que deja al descubierto la fragilidad de las grandes infraestructuras que hemos ido construyendo a lo largo de años y “gobiernos” de allí y de aquí. Una vez explicado todo, cuando el barro ya se ha limpiado, cuando las potentes máquinas de la UME han hecho su trabajo en los párquines y zonas de autovía afectadas, cuando ha dejado de ser una odiosea llegar al aeropuerto por la salida de Sant Jordi. Hay que volver a mirar las imágenes de un aeropuerto donde llovía más dentro que fuera. Sí, el aeropuerto de es Codolar, donde en mis 19 años de viajes continuos no lo he visto sin la obra correspondiente y ahora aparece en todos los telediarios, no con la gotera perenne de El Prat en Barcelona, sino con un diluvio interior que da que pensar al ciudadano resignado sobre cómo sus impuestos se convierten en eso, “un sin fin de goteras”. Lo mismo sucedió en Can Misses (¿acaso no lo vieron?) o en algunos colegios. Sin ir más lejos, en el IES de Formentera, donde se suspendieron las clases durante dos días por el efecto “goteras”. Permítanme bautizarlos (a todos) con aquello tan común de: “tira, tira, que aquí no llueve casi nunca” a la hora de un “acabado” de la contrata. Aquí no hay responsabilidades políticas. Hay simplemente irresponsabilidad estructural.