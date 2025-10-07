Los vecinos de es Pratet, en el corazón de la capital ibicenca, estamos más que acostumbrados a que, en cuanto caen cuatro gotas, nuestras calles se conviertan en pequeñas venecias con ratas, condones, heces y todo tipo de mierda en lugar de góndolas. Al final del verano, como un closing party inmundo que despide al turismo. Ver a turistas con los pantalones por las rodillas y tapándose las narices por el hedor no tiene precio, es una de las postales más idílicas de la isla. Y así llevamos décadas.

Después de que la barrera de cemento de la nueva ciudad cerrara hace décadas al agua su salida natural a la bahía, las tormentas de cada año destrozan todo lo que encuentran a su paso. Pero sobre todo este año, cuando la isla, y la ciudad especialmente, han registrado las lluvias más intensas que se recuerdan desde al menos 1992, cuando sufrimos la última gran inundación. Como se comenta en todos los corrillos, sobre todo en los que acogen a los políticos que gobiernan, este diluvio ha sido «algo excepcional». Frase del año en Ibiza junto a «un verano raro». Hagan sus apuestas.

Son demasiados años con las calles anegadas como para que no se haya actuado. Y qué decir de las autovías; qué maravilla de la ingeniería, oigan. Menos mal que el operativo de emergencias funcionó, a mi entender, mejor de lo que se podría esperar. Y que no hubo víctimas, sobre todo. Los daños materiales, no obstante, han sido cuantiosos y muchos empresarios han sufrido un final de temporada tan amargo como inesperado.

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha anunciado que tiene una radiografía del problema y que ahora deben tomarse las medidas necesarias para curar al enfermo. El uso de terminología sanitaria me provoca pavor por las eternas listas de espera. Pero la experiencia de los años me dice que la ciudad no estará lista para plantarle cara a los temporales hasta que lluevan billetes de 500 euros. Esto es, en la puñetera vida. Resulta igual de sencillo dar un voto de confianza a los políticos que esperar a que sus anuncios caigan en el olvido. Llueve sobre mojado...