Opinión | Tribuna
Tecnofeudals o morrinya ianqui?
I això qui ho paga? És la pregunta més característica, i segurament la primera que faria un eivissenc típic (que és exactament igual que dir un català típic) davant qualsevol projecte, esdeveniment o fet remarcable que se’ns vulgui presentar. Als pagesos de l’Empordà, que diria Josep Pla, que és exactament com dir als pagesos d’Eivissa, no se’ls pot fer passar fàcilment bou per bèstia grossa. Si la pregunta no és qui ho paga, llavors n’hi ha una altra també d’elemental: i aquí qui mana? (A Mallorca tenen una expressió més marcial: qui és que té mando en tropa?).
Des de fa unes dècades, especialment en el que portam de segle XXI, la cosa s’ha diversificat considerablement. Abans ens feia la impressió que teníem una mica més clar, més enfocat, el poder. Ara ens costa bastant més. Alguns es pensen, ai las!, que els que continuen manant són, bàsicament, els estats. Per això totes les societats humanes que no en tenen en volen. I resulta molt estrany que algú estigui disposat a renunciar al fet de tenir-ne. Ni els estats que funcionen més malament (imaginem, per exemple, Bolívia, Paraguai o El Salvador, a l’Amèrica Llatina) no tenen cap ni una intenció de reintegrar-se a les velles metròpolis (no hi ha manifestacions a La Paz o a Asunción perquè allò torni a ser part d’Espanya com no n’hi ha a Senegal o a Camerun per retornar a la República francesa).
D’altres consideren que els vells Estats han perdut bona part del seu control del poder, però que ara és canalitzat per agrupacions d’estats com ara la Unió Europea. Aquesta consideració desplaçaria (si més no una mica) l’objectiu sobre qui mana. Així, Mercosur, la Unió Europa o l’ASEAN serien organitzacions que ostentarien més poder cada vegada. Però, al cap i a la fi, no deixarien de ser una suma d’Estats.
Per als anticapitalistes, els que manen són els bancs i les grans corporacions financeres. Aquests considerarien que els Estats -i les seves sumes, aliats per circumstàncies diverses- no són més que titelles en mans dels grans negocis, de les grans empreses, que, des del seu punt de vista, tallen i cusen com més els convé (i que, per tant, intrínsecament, conculquen la democràcia i la converteixen en quelcom realment poc significatiu).
Segons l’exministre d’Economia de Grècia, Iannis Varoufakis, avui el món és governat per una petita colla, per una elit de tecnofeudals (el terme pens que és seu), que, dominant la tecnologia, ostenten un poder extraordinari, tant sobre el devenir econòmic com sobre les activitats dels propis estats. Pens que Iuval Noah Harari va encara una miqueta més endavant, alarmant-nos amb la consideració que, amb els avanços de la intel·ligència artificial, probablement, d’aquí a poc, el poder no estarà en mans ni dels Estats ni de les corporacions financeres ni dels tecnofeudals ni d’humans: seran màquines poderosíssimes, que ja s’hauran fet autònomes, que aniran dominant, a partir de no sabem quines percepcions pròpies, el planeta.
A mi em fascina, com ja li passava a J. V. Foix, la barreja de nou i de vell que ara podem veure a llocs com els Estats Units d’Amèrica. Per una banda, tenim personatges com Elon Musk, a qui alguns consideren extraordinàriament intel·ligent i a mi sempre m’ha fet la impressió de ser curtet, que pensen en la implantació de xips dins el cervell per millorar els humans o en la colonització de Mart o d’altres planetes, en la més pura línia futurista. Però aquests personatges, com la resta del que Varoufakis anomenaria tecnofeudals, en d’altres aspectes, resulten d’un reaccionari esfereïdor.
Segons el filòsof Evgeni Morozov, d’origen bielorús però format a les millors universitats americanes, a redòs del trumpisme, trobam un retorn, ínsistesc, profundament reaccionari- al passat: hom valora la família tradicional, els valors de l’Amèrica profunda, la pràctica religiosa, unes normes molt estrictes pel que fa a la moral i un llarg etcètera de valors que podríem considerar com a superats. I, d’aquesta mescla de futurisme tecnològic i reacció social, en sorgeix el que em permetré de qualificar de ‘morrinya’ (enyorança evocativa, trista i melangiosa, envers quelcom que s’ha perdut, o s’ha deixat lluny) americana. Perquè la nova reacció que neix a Amèrica i s’escampa per tot el món, és bàsicament fruit de la nostàlgia (que en general els que la pateixen no saben de què) i de la inseguretat (generalment tampoc fonamentada en res tangible).
Estam ben apanyats, perquè tots aquests elements resulten extraordinàriament poderosos, però els haurem de contrarrestar amb arguments sòlids per sortir del fangar en el que ens estam ficant.
