La paradoja de los sucesos extraordinarios que se repiten

El 8 de octubre de 1992 fue bastante similar al pasado martes. Los más de 100 de litros por metro cuadrado descargados por una gota fría, como se llamaba entonces a las danas, inundaron diversas zonas de la isla y Vila se convirtió, como ahora, en un inmenso lago de lodo y detritus. El centro de salud de Can Misses fue destruido por una torrentera y Correos quedó anegado, como decenas de garajes y negocios del Eixample. Las pérdidas fueron inmensas. El Consell solicitó ayuda al Gobierno central. Intervino el Ejército. El entonces teniente de alcalde de Vila, Manel Domènech, aseguró que lo ocurrido se debía a un suceso «extraordinario» y que «ninguna ciudad habría podido absorber semejante cantidad de agua caída». Jordi Grivé, el actual edil de Medio Ambiente de Ibiza, dijo exactamente lo mismo el pasado miércoles: ni cinco tanques de tormentas habrían absorbido semejante caudal, afirmó, a la vez que calculó que se habrían necesitado canalizaciones de pluviales con un diámetro diez veces superior para encauzar la riada. Más de tres décadas después, el 30 de septiembre se comprobó que aquella tromba no era tan extraordinaria como decía Domènech: ¿ha quedado ya suficientemente claro que se repiten periódicamente? El alcalde de Sant Josep, el director general de Emergencias e incluso el presidente de Fomento de Turismo de Ibiza, que parece que acaban de caer del guindo, critican ahora el diseño de la autovía del aeropuerto, lo mal ejecutada que fue y que su desagüe se conecte al alcantarillado municipal. Vicent Roig debería preguntar a los políticos (de su propio partido) y técnicos insulares y del Govern cómo permitieron que se invirtieran tantos millones en esa obra chapucera, que tantos disgustos y destrozos generó y que, como lamenta Alejandro Sancho, se inunda no sólo cuando hay riadas, sino también en cuanto caen cuatro gotas (como en el túnel de Puig d’en Valls). 33 años después, Vila sigue condenada a naufragar en cuanto llega una dana debido a la imprevisión de los responsables de las obras hidráulicas. Casi dos décadas después de la construcción de la autovía, nadie asume su negligencia.