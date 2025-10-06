Cristianos masacrados

El otro día pasé de puntillas, pero indignada, por el asunto. Hoy no me resisto a volver sobre mis pasos constatando lo que los yihadistas del Isis, Daesh o como quiera usted llamarlos, hacen con los cristianos de África: «Masacrarlos». Y entrecomillo la palabra puesto que la han elegido para hablar de sus animaladas estos salvajes cuya brutalidad no tiene parangón. «Toda alabanza es para Allah» según estos irracionales. Dudo mucho que Allah se muestre muy satisfecho con el proceder de estas bestias humanas.

Hace unos días estos salvajes asesinaron a nueve cristianos en el Congo y a otro más en Mozambique dentro de la interminable serie de matanzas y torturas, los queman vivos, que forma parte del genocidio que se desarrolla en África. Ha leído bien: genocidio. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. El genocidio de cristianos en el continente africano supera con creces las cifras de cualquier conflicto armado que pudiera llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo.

Para este hecho no hay lugar en los telediarios, no hay «flotilla» que los ampare, no hay diplomacia que los ayude, ni siquiera el necesario interés internacional de todas las naciones. Este genocidio no suscita el interés periodístico necesario ni el político de los Sánchez, Zapatero, Díaz y Colau de turno. De los Bardem, los Víctor Manuel y las Ana Belén también de turno. No sé si porque son cristianos o negros o qué, lo cierto es que no tienen valedores en el mundo democrático. Sólo la propia Iglesia.

Ese olvido voluntario, ese abandono no significa que se olvide lo que ocurre en África, que se deje a estos seres humanos abandonados a su mala suerte frente a las bestias. Siempre habrá alguien que los tenga presentes, que los recuerde, que rece por ellos y que trate de tocar la conciencia de los que la tienen selectiva e incluso de los que no la tienen. Son «masacrados» sencillamente porque profesan una religión distinta a la de sus verdugos. Los mismos a los que sistemáticamente defiende la izquierda de la igualdad. Los mismos que amenazan con llegar a Europa y hacer lo que hacen en África.

Ser cristiano, abrazar la cruz conlleva riesgo de tortura y muerte. Nadie parece reparar en ello. En Zamora, sólo nuestro Obispo, don Fernando Valera, ha alzado la voz para denunciarlo y rezar.