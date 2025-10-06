Los afortunados ibicencos

Mientras la isla sigue recuperándose de las lluvias torrenciales ocurridas la semana pasada y cientos de empresarios y particulares tratan de volver a la normalidad en sus negocios y hogares, con la angustia de tener que afrontar graves pérdidas económicas y una más que previsible lentitud en la tramitación de las ayudas públicas y las compensaciones de las aseguradoras, hay una conclusión que sobrevuela todas las demás: en Ibiza se produjo un verdadero milagro.

Frente a la tragedia de Valencia de hace un año, en la que fallecieron 229 personas, o la riada ocurrida en 2018 en la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar, donde perdieron la vida trece personas, que no hubiera víctimas mortales en la isla, pese a las dramáticas escenas que se registraron, constituye un fenómeno tan positivo como inconcebible. Un acontecimiento que nos obliga a reflexionar acerca de cómo a los ibicencos nos sonrió la fortuna, muy por encima de valencianos y mallorquines.

Sólo la Guardia Civil rescató a 148 personas y se produjeron situaciones tan dantescas como que la Policía Nacional tuviera que evacuar a 25 niños subidos a las mesas de una guardería. En estas páginas leímos también la historia de Ana Martínez, la octogenaria que tuvo que ser salvada in extremis por sus vecinos del interior de una casa junto al torrente de sa Llavanera. También se produjeron escenas de coches arrastrados por la lluvia, conductores que huían de túneles inundados mientras sus automóviles desaparecían bajo el agua y cómo los pasajeros que llegaban al puerto procedentes de Formentera tenían que ser ayudados a desembarcar por el personal de las navieras.

Una vez vistas y analizadas estas situaciones, que no tengamos que llorar y enterrar a familiares y amigos se antoja más una azarosa conjunción del destino que el resultado de la planificación y las inversiones realizadas por las administraciones responsables de velar por nuestra seguridad. Máxime con la experiencia previa de la dana valenciana y la desastrosa gestión de los dirigentes de esta comunidad autónoma.

Sin duda, el esfuerzo de bomberos, servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, hizo posible salvar muchas vidas, pero eso no impide concluir que Ibiza entera tendría que haberse paralizado por decreto tras una noche en la que ya se habían registrado montones de sucesos por inundaciones y una previsión que, por oscilante que fuera, podía provocar, a la mínima que volviera a llover con algo de contundencia, graves problemas por la situación de partida en que se encontraban innumerables zonas desde antes de que despuntara el alba.

El pasado martes, los colegios tendrían que haber permanecido cerrados y los niños en sus hogares, en lugar de tener a miles de padres angustiados circulando por una isla colapsada como pollos sin cabeza, jugándose la vida. Cuando, a mediodía, la alerta sonó en los móviles de todos los ibicencos, el caos ya imperaba por doquier, diversas carreteras estaban cortadas desde hacía horas y los vídeos de túneles inundados y riadas en los torrentes circulaban como la pólvora en las cadenas de WhatsApp y en los portales de los medios locales. De esta forma, se produjeron situaciones que se deberían haber evitado, como llenar de niños los colegios, teniendo que quedar bajo la supervisión de sus profesores, una vez cancelados los servicios de transporte escolar y comedor. Los propios comerciantes han lamentado también que la alerta se produjera tan tarde.

Obviamente, hubo decisiones adecuadas y se logró la reactivación de servicios básicos e infraestructuras en un tiempo récord, gracias también al valioso trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los políticos, por una vez, incluso solicitaron de manera unánime la declaración de zona catastrófica. Pero se reaccionó tarde, con independencia de que la responsabilidad recaiga en la Agencia Estatal de Meteorología, por el vaivén a la hora de determinar el color de la alerta, o en las autoridades locales, que tenían ante los ojos lo que estaba aconteciendo, con independencia de si el semáforo de la emergencia se encontraba en amarillo, naranja o rojo.

Eso en cuanto a lo inmediato. Con algo más de calma, habrá que reflexionar acerca de si se destinan medios suficientes a la prevención. Muchos residentes han denunciado el insuficiente cuidado de los torrentes y el atasco de los imbornales, que deberían permanecer siempre despejados. A ello se suma el hecho de disponer de unas infraestructuras de pluviales absolutamente obsoletas y, sobre todo, de existir una serie de zonas claramente inundables en riesgo, tal y como refleja desde hace mucho tiempo la cartografía pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Llevamos décadas advertidos y no solo no se ha hecho nada, sino que ahora se vuelve a apostar por seguir construyendo en las áreas más peligrosas. Esta vez hemos sido afortunados, pero no aprendemos ni por las malas.