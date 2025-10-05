La larga sombra de Mazón en Ibiza

«No somos Mazón». Es lo que destilan todos y cada uno de los movimientos, actitudes, acciones y declaraciones del Govern balear desde el martes, el día en el que el mayor temor de Abraracúrcix se hizo realidad en la isla de Ibiza. Esa misma tarde, Prohens y su corte de consellers desembarcaban en la isla dispuestos, básicamente, a que se les viera. Y se les escuchara. Tener todas las imágenes y todos los audios que faltan en el álbum de cromos de la dana del aún presidente valenciano.

Y, sufridos lectores, qué quieren que les diga, eso es lo que, al menos a mí, me chirría. Y es que, si tan bien lo hizo el rey de El Ventorro, si tan en su sitio estuvo aquel fatídico 29 de octubre, si no le pesan ni un poquito en la conciencia los más de 200 muertos, si tantos aplausos merece de su partido, si tanto apoyo —«Carlos, sé fuerte»— le brindan en las filas populares... ¿Por qué Prohens y todo su equipo no han hecho lo mismo? Si la reacción de Mazón fue la correcta, la presidenta balear debería haberlo imitado, ¿no? Mientras gente como Ana estaba con el agua al cuello, rezando los que creían sus últimos avemarías y viendo sus vidas pasar, la presidenta debería haber estado en un reservado de Can Pedro ofreciéndole la dirección de la televisión autonómica a un chulazo. No debería haber atendido llamadas y, por supuesto, tendría que haber ignorado la más mínima petición de mandar un aviso a la población. En esto igual algo sí se parecen, porque la sonata en alerta mayor para smartphone llegó cuando algunos ya no podían poner a salvo sus pertenencias y su medio de vida, según han recordado estos días mientras andaban metidos en el fango (el de verdad, no el metafórico) achicando agua y tratando de sacar la cabeza lo antes posible.

A Prohens y los suyos se les ha visto en comercios, en el Cecopi, en residencias, colegios, el hospital, la calle, hoteles, con los bomberos, con la UME, con botas de agua, manchados, con cara de circunstancias, hablando con la gente, haciendo declaraciones públicas sin parar... El mensaje no puede ser más claro: el PP dirá misa, pero ellos no quieren ser Mazón.