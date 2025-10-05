Historias de esperanza

Cuando uno escucha a nuestros mayores contar sus historias en las que narran las peripecias que tuvieron que realizar en su juventud para salir de nuestro país y buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, piensa que la historia se repite.

Este domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En octubre se conmemora el mes misionero y este domingo se celebra en Roma el Jubileo de los Migrantes y de los Misioneros. Recordamos la realidad que viven tantas personas teniendo que salir de su país por motivos de guerras, injusticias y del hambre, como muchos de nuestros antepasados, convirtiéndose en agentes de cambio y de apoyo para sus familias, que se beneficiaban de los ingresos que sus parientes enviaban desde sus lugares de llegada.

El trabajo de los migrantes es una fuente de esperanza, no sólo para el que se ve obligado a desplazarse, sino para toda su familia y todo su entorno, ya que desde lejos trabajan para reconstruir vidas, brindar ayuda y mantener viva la ilusión de sus seres queridos y en su tierra natal. En este acto de salir y apoyar, los migrantes se convierten en un puente de optimismo, mostrando que la distancia no disminuye el amor ni el compromiso con su comunidad.

Desearía que esta jornada nos ayudara a descubrir lo que una de estas personas me decía al compartir un café recordando los consejos de su padre, antes de salir de su país de origen: «Tu hermano no es solamente aquel con quien has salido del mismo seno, con quien has compartido el mismo vientre, sino cualquier ser humano que la vida te da para tenerlo a tu lado y de compartir el día a día con él».

No perder de vista que todos somos hermanos es el punto de partida para dejar de mirar al otro como un extraño, para acabar con todos los conflictos que acaban con tantas vidas inocentes. Tendríamos que descubrir que estamos llamados a ser instrumentos para romper barreras y para motivar a construir puentes que unan y nos hagan descubrir proyectos de paz y de cooperación, llamados a construir historias de esperanza para todos aquellos que la pierden. Romper con la deshumanización de las políticas, donde el dinero manda sobre los valores humanos, es posible. No perdamos la esperanza.