La tragaperras de la autovía del aeropuerto

No hacen falta diluvios como el del martes para que la tragaperras del aeropuerto siga tragando. 26 millones de euros nos cuesta por ahora cada kilómetro de una carretera que se ha convertido en la ruleta de la (mala) fortuna cada vez que llueve medianamente, y que lleva ya casi 20 años comiéndose, junto a la EI-600 de Sant Antoni, el mayor bocado de las inversiones territorializadas del Govern en Ibiza (32 millones en 2024, el 90% de las mismas). Y todavía debemos a las concesionarias de las autovías del PP de Matas más de 200 millones por unas obras envueltas en sospechas más que fundadas de corrupción y que, con un presupuesto que se acabó inflando de los 12 a los 600 millones de euros, parece que hayan pavimentado en oro. Cuando ni desaguan.

No quiero imaginar cuántas necesidades se hubieran podido cubrir sin semejante ‘pelotazo’. Que cada cual haga sus cálculos. Pero si se hubiera gestionado con decencia el dinero de todos tal vez, y solo tal vez, hoy no tendríamos un transporte público que se cae a pedazos ni serían mero maquillaje los tímidos pasos del Consell para poner orden en un parque móvil desmesurado. La mayoría no tiene alternativa al coche privado y, con estos mimbres, la aspiración a una movilidad sostenible en Ibiza es poco más que una quimera.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y el presidente de Fomento de Ibiza, Alejandro Sancho, han cargado estos días contra la autovía del aeropuerto con toda la razón. Sí, está mal hecha, es un bodrio «inconcebible» e «inexplicable». Y toca pasar por caja para acometer con urgencia unas obras necesariamente caras. No porque la imagen de Ibiza, con cientos de turistas atrapados en el colapso o sufriendo por si pierden el avión, se resienta, sino porque en esos horrorosos túneles cualquier día de lluvias pierde la vida una persona arrastrada por las aguas. Avisos no han dejado de dar desde su inauguración.

Lo indignante no es que los contribuyentes tengamos que volver a pagar para enmendar las chapuzas de unas autovías multimillonarias que han hipotecado el gasto público en Ibiza hasta 2030 (como mínimo). Es que los que las perpetraron no lo hagan de su bolsillo.