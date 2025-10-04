Opinión | Temps de magranes
Ruiz i Palacios ens porten ‘Jules et Jim’
És sense dubte la notícia -gloriosa notícia cal dir-ho- de l’any, i altres a venir, la projecció a Eivissa de tal vegada la millor pel·lícula de la història del cinema, ‘Jules et Jim’, amb permís i autorització dels perdurables que encara adoren/venerem més enllà de l’infinit el ‘Vértigo’ d’Alfred Hitchcock. L’esdeveniment es produirà si no ho impedeix Donald J. Trump el proper 21 de novembre a la seu Universitària d'Eivissa i Formentera, antigament, tradicionalment coneguda per la Comandància. La cinta, tot un prodigi d’exhibició fílmica, ‘Jules et Jim’ fou un revulsiu en aquells dies d’esplendor de l’anomenada ‘nouvelle vague’ que encapçalaren Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Eric Rohmer, Claude Chabrol i tants d’altres. Eren els dies de ‘Al final de la escapada’, ‘Hiroshima, mon amour’, ‘Los 400 golpes’... Estructurada al voltant d’una mena de ‘ménage à trois’, més enllà de la clàssica i convencional relació a la vegada d’una dona i dos homes, al llarg d’una història que vol provocar, que revoluciona la unió de tres personatges a la segona dècada, ubicada al país de França. Memorable.
Es projectarà dins el cicle Cine Fòrum Eivissa organitzat i coordinat per dos cinèfils de pedra pica, José Francisco Ruiz i Amable Palacios. Dos amants del cinema -i aquí a casa nostra només en queden tres, catorze si es volgués ser optimista- que any rere es preocupen i es desvetllen per portar-nos tot un nombre de cintes clàssiques de diverses nacionalitats i en versió original subtitulades. Cada divendres a les sis i mitja de la tarda. Tot un regal. I el regal cal celebrar-ho. Aquestes sessions només dedicades a ferits pel llenguatge de les imatges es van iniciar divendres passat, amb ‘Tous les matins du monde’, llavors ‘El infierno del Odio’ (17 d’octubre), de Akiro Kurosawa, ‘La migliore offerta’, dirigida per Giuseppe Tornatore. ‘La cinta ‘Cyrano de Bergerac’ (12 de desembre), dirigida en 1990 per Jean-Paul Rappeneau, tancarà la primera part del cicle. I passats els Nadals i si jo fos el seleccionador de les pel·lis del cicle ‘Centauros del desierto’. Per exemple. ¡Enhorabona cinèfils!n
