La darrera classe
Ahir vaig fer la meva primera classe del curs i la darrera com a professora de secundària. Abans d’entrar-hi sentia aquest aleteig de papallones a l’estómac que sempre m’ha acompanyat al principi de cada curs; deia en broma una amiga serà perquè estàs enamorada de la teva professió i jo, amb un mig somriure, li deia ja pot ser… I recordava allò d’en Paulo Freire l’educació és un acte d’amor.
Llegeixo que la paraula ‘jubilar-se’ ve de la llatina iubilare que significa cridar d’alegria. Tothom interpreta que aquesta emoció la provoca pensar el futur que t’espera. Mentiria si digués que no estic contenta; de fet, em jubilo de forma voluntària. Però, escriure aquestes línies té a veure amb la necessitat d’expressar una alegria retrospectiva i de transformar-la en agraïment i reivindicació. M’explico.
He estat una professora vocacional des que era adolescent, influïda per persones que em van marcar quan era alumna: la meva mestra de Primària, la señorita Puri, o el meu referent del batxillerat i professor d’Història, D. Isaac. Vaig començar a fer classe a un institut a la meva Astúries natal amb 23 anys i des de llavors la meva feina m’ha donat fonamentalment alegries. La major part han vingut dels alumnes que són els que donen sentit al que faig i m’han ensenyat - sí, ells a mi - tantes coses que no es troben ni als llibres ni a les xarxes. Com diu na Marina Garcés: El que educa també aprèn: tots som aprenents. Una altra part ha vingut de les famílies; sobretot d’algunes mares, lluitadores incansables, conciliadores equilibristes, reconeixedores dels nostres esforços com a docents i, a la fi, còmplices. A totes elles i ells, moltes gràcies.
L’alegria també me l’han donada les companyes i els companys. Sempre dic que m’he trobat companys, bons companys i persones especials que han esdevingut amics i amigues i que m’han fet millor. Fins i tot, aquelles amb les quals he discrepat obertament m’han ajudat perquè he après el que no volia fer o ser. A totes elles i ells, moltes gràcies.
He de fer un esment emocionat a l’alumnat dels meus darrers cursos a l’escola de persones adultes; ells m’han fet sentir-me útil com mai, han aprofundit el meu sentit vocacional i m’han regalat tones d’alegria i estima.
Com deia abans, agraïment i reivindicació. Una reivindicació necessària en els temps que vivim, uns temps en què drets que consideràvem assolits comencen a qüestionar-se i valors que pensàvem universals es posen en dubte. Més que mai o tant com sempre, vull reivindicar l’educació en què crec. Una educació que no és una despesa sinó una inversió. Una educació pública que garanteix la igualtat d’oportunitats, que integra i cohesiona. És a dir, que, partint de les diferències, ens iguala en drets i somnis. Una educació en llengua catalana; asturiana de naixement i eivissenca d’elecció, penso que l’educació ha d’estar arrelada al territori - Arrelar, com un arbre, dins la terra que deia el mestre Villangómez - i quin millor lligam que la llengua i la cultura pròpia. I una educació amb un professorat compromès amb la seva feina i que sigui conscient que quan lluita i reivindica també educa.
Alegre, agraïda i reivindicativa tanco la porta de la meva darrera classe amb les paraules d’un altre referent, Carles Capdevila: l’educació és l’art i l’ofici sublim d’aprendre mentre s’ensenya i d’ensenyar mentre s’aprèn.
