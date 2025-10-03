Coches, coches, coches

Como se hace en Formentera y en áreas conflictivas de otras latitudes con sobrecarga vehicular, el Consell Insular d’Ibiza ha tratado de establecer el cupo de vehículos que en determinado periodo estival pueden entrar en la isla. Era de esperar que se topara con la naviera de turno que, en pie de guerra, pide la nulidad del cupo que considera un despropósito jurídico y cuestiona que sea constitucional limitar la circulación dentro del territorio español. Si atendemos a sus consideraciones –“la medida discrimina entre no residentes propietarios y no propietarios de vehículos, no distingue entre vehículos contaminantes y de cero emisiones, etc.-, da la impresión de que, efectivamente, a la medida del Consell, excesivamente generalista y hecha posiblemente con prisas, le falta finura, le faltan matizaciones.

Pero dicho esto, da también la impresión que la naviera, en su denuncia y en defensa de sus lógicos intereses, carga las tintas. Lo digo porque dado el desmadre vehicular que en los meses de verano tiene la isla, cualquier reducción supone un beneficio para la circulación y para el medio ambiente. En todo caso, el argumento de peso para defender la necesidad de un cupo en la entrada de vehículos en periodos de manifiesta sobrecarga vehicular está en la realidad física y simple de que la isla no es elástica y tiene las carreteras que tiene. Por otra parte, la distribución poblacional dispersa, poco común en otras geografías, justifica que en cada casa haya 2 o 3 tres vehículos, circunstancia del todo inevitable cuando el transporte público no puede cubrir tal dispersión habitacional. Puede que la cosa se entienda mejor si llevamos la cuestión al límite. Supongamos que se mantiene, como quiere la naviera, libertad absoluta en la entrada de vehículos. En tal caso, podríamos hacerle a la naviera una pregunta: ¿Cabe aceptar que en la isla entren, pongo por caso, 500.000 vehículos? Sin romper las costuras, en la isla, que es como es, no cabe todo. Un cierto ordenamiento es necesario, resulta inevitable.