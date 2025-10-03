La angustia de la tormenta

La DANA que ha golpeado Ibiza nos ha dejado imágenes que costará olvidar: la avenida Santa Eulària convertida en un río desembocando en el puerto, carreteras cortadas, urbanizaciones enteras inundadas, viviendas y comercios con metros de agua... También nos ha recordado lo vulnerables que somos cuando, en cuestión de minutos, la rutina se desmorona y no tenemos electricidad.

Lo viví en primera persona. En casa nos quedamos sin luz y sin cobertura de móvil. Estaba aislada, tan solo escuchando el agua caer. La imposibilidad de contactar con mi marido, que se fue temprano a Santa Eulària, convirtió las horas en eternas. Tardó en regresar, sorteando carreteras colapsadas y calles anegadas, mientras yo intentaba mantener la calma. ¡Esto no pasaba cuando solo existían los teléfonos fijos!

En fin. También me agobió el que mi hijo estuviera en el colegio con la que caía. Salía al balcón, mojándome, buscando cobertura para poder leer los mensajes de la conselleria de Educación y el grupo de padres. La incertidumbre era una locura. No obstante, sabía que allí era el mejor sitio donde podía estar. ¡Gracias a todos los profes que los cuidaron hasta las 4 de la tarde con una serenidad admirable!

El apagón me pilló cocinando y como en casa tenemos vitrocerámica, tampoco pude seguir con la tarea. Fui consciente de lo vendidos que estamos cuando no tenemos acceso a las comodidades del día a día.

En la isla no vivimos el apagón de hace unos meses. Quizás por eso me pilló con todas las baterías externas del móvil sin carga y sin gas en el hornillo portátil que compramos con la intención de preparar nuestro ‘kit de emergencias’. Creo que ahora sí que lo completaremos.

Todo esto solo es la anécdota. Hoy me siento afortunada. La tormenta, aparte de estrés, no nos causó daños, a diferencia de muchos vecinos que lo han perdido casi todo. A ellos va mi solidaridad y mi ánimo en la dura tarea de empezar de nuevo.