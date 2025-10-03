El ammonites del puerto

Existen profesores que ejercen su magisterio con total entrega. No solo imparten su asignatura −a la que aman incondicionalmente, primera premisa de todo buen pedagogo−, sino que velan por su contenido dondequiera que esté, en los libros o en otra parte. Aunque se presente en forma de fósil y se halle incrustado en el pavimento de piedra del puerto de Ibiza; no para ‘zarpar’, precisamente, en un mar de juguete, sino para proseguir inmóvil su rumbo en los océanos insondables del tiempo, esos en los que hasta los dioses son simples náufragos.

El geólogo y profesor jubilado Luis Alberto Tostón, que impartió Biología y Geología en un instituto ibicenco durante treinta y cinco años, nos ha dado toda una lección al respecto. Para él, un mero fósil de ammonites, por modesto que sea en tamaño −tanto que lo relegarían a una vitrina de segunda en un museo−, es una página de libro de texto escrita en piedra. O sea, puro oro pedagógico. Pero una página bien viva, a pesar de tratarse de un fósil, la milimétrica representación en materia geológica de un animal muerto hace tantas ‘toneladas’ de tiempo que la humanidad ni siquiera era todavía el truco de magia cómica que el futuro −ese gran bromista− guardaba en su manga.

Como buen amante de las ciencias naturales, Luis Alberto seguía el consejo de Jean-Jacques Rousseau, que se preguntaba: «¿Quién que tenga inclinación por la historia natural puede pasar por un terreno sin examinarlo, ver una roca sin descantillarla, montes sin herborizar, pedregales sin buscar fósiles?».

Años atrás, nuestro admirable profesor fue más allá de lo sugerido por el famoso naturalista y filósofo francés, y halló un fósil entre las piedras que enlosaban el puerto de Ibiza. En concreto, de un ammonites en toda regla del Jurásico. Nada espectacular, cierto. Sin embargo, presentaba la suficiente entidad como para constituir una digna muestra de la morfología de este cefalópodo, el dominante en aquel periodo del planeta. Este ejemplar es un documento de primera de la historia de la vida, el retrato de un ancestro marino lejanísimo de nuestra especie que deberíamos llevar, junto a muchos otros, en el álbum mental de nuestros antepasados más antiguos.

Eso sí, nuestro protagonista lo halló ‘archivado’ en un lugar insólito: el Puerto de Ibiza, uno de los kilómetros cero del turismo de moda en el Mediterráneo. En este contexto, al viandante le cabe imaginar que va a encontrarse con cualquier cosa menos con un fósil del Jurásico, de unos 150 millones de años. En la isla, los millones parecen reservados tan solo para los euros que cuestan las villas, no para calcular los cumpleaños de una ‘esculturita silvestre de piedra’ con forma de caracolillo plano.

Al poco de este singular hallazgo, sucedió que comenzaron en el puerto las obras de remodelación que le han dado su fisonomía actual. La cuestión es que nuestro geólogo temió por su ‘amigo de piedra’. Así que intercedió por él. Rebosante de idealismo −la segunda premisa de todo buen profesor−, se internó con un formulario en mano, con su DNI estampado en la cara y su enseña de geólogo en el corazón, en el nuevo laberinto del Minotauro: la Administración, ¡nada menos! El ‘hilo de Ariadna’ que le impidió enloquecer y conseguir regresar a salvo, no fue otro que su tesón. Durante años removió Roma con Santiago hasta lograr su noble propósito. No solo se preservó el fósil gracias a él, sino que, además, ha conseguido que se le añada recientemente una pequeña placa a su lado. Lleva por título ‘El ammonites del puerto’ (magnífico nombre para un cuento). Contiene, asimismo, un código QR que informa detalladamente al transeúnte de todas las particularidades de este tipo de fósiles.

La ciudad está en deuda con Luis Alberto Tostón. En ocasiones, es mejor salvaguardar un bien cultural en plena calle, ahí donde se le descubre, que transportarlo a un museo; alcanza así mayor difusión. Sobre todo tratándose de un discreto ammonites de los de a pie, de esos a los que no se arriman las peanas ni los focos.

Los fósiles, en general, son de importancia capital para el estudio de la Tierra y de la aparición de la vida y su consiguiente desarrollo. No sé cómo reaccionarán ustedes, mis queridos lectores, pero yo es tener un fósil delante y quedar petrificado casi por la emoción. Me pasaba de niño y me sigue ocurriendo de viejo. Es mediante la fosilización como el reino mineral ha acudido en auxilio de las plantas y los animales que murieron en un pasado remotísimo, constituyéndose en una especie de estáticos avatares suyos a fin de preservar su recuerdo. ¿No es maravilloso?

Los retratos escultóricos en piedra no han sido sino el intento baldío de ‘fosilizar’ a los difuntos ilustres para inmortalizar su huella. Recuerden que este ammonites del puerto ha tenido más suerte que la que correremos cualquiera de nosotros cuando hayamos consumido la minúscula ración de vida que nos tocó en la tómbola del azar. Lo mismo que le sucedió al ammonites de esta historia, la vorágine de la nada también nos engullirá con idéntica apatía cósmica. Pero, a diferencia de él, no seremos más que polvo. Ningún mineral se habrá tomado la molestia de fosilizarnos para la posteridad.