¿Migrantes culturalmente próximos a qué?

Hoy no me puedo quejar por no tener temas sobre los cuales escribir. Entre inundaciones y politiqueos varios, voy sobrada, así que haré un ‘max mix’ a ver qué tal.

Desde que el pasado jueves el señor Feijóo nos honrara con su presencia, una frase no ha dejado de darme vueltas en la cabeza: «la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima». Palabras textuales del jefe del PP, que para algo una servidora se pasó la mañana identificándose ante las fuerzas del orden y ante decenas de desconocidos trajeados que tomaron la Mola como si hubieran nacido bajo una figuera en el centro del pueblo.

El caso es que llevo desde ese momento comparando nacionalidades para ver qué país sería el más adecuado para enviarnos mano de obra barata por su afinidad cultural. De una tacada he eliminado a más de media Europa. ¿Qué es eso de comer a las doce de la mañana y cenar a las siete de la tarde? Imposible, nunca se adaptarían a nuestros tradicionales y respetables horarios. Luego pensé en los asiáticos, así, a lo bruto. Un repaso rápido a los 48 países del continente me dejó preocupada: no conseguí imaginarme a un filipino, un kazajo, un japonés o un turco comiendo paella los domingos, apreciando una corrida de toros (que tengo entendido es cultura para cierta doctrina) o disfrutando de la lectura de El Quijote.

Con África me pasó más de lo mismo. Para empezar, la mayoría tiene un color que, por mucho que tratemos de emular torrándonos al sol, siempre los hará ser diferentes. Y con eso basta: no pueden venir. Llegados a Latinoamérica, tienen a favor que casi todos hablan español, más o menos ornamentado. Pero que se olviden de ser admitidos como migrantes en Euskadi, Cataluña, Galicia, Aragón... Nada, tampoco valen.

Y ya es martes. Ibiza se inunda y en una foto del Diario veo a varias personas con aspecto de trabajadores tomando algo en una terraza con los pies sobre las sillas para evitar el agua que ya alcanza una altura preocupante. Ahí vi reflejada la cultura española que Feijóo quiere preservar y lo entendí todo.