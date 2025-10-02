Por qué lo llaman genocidio

¿Qué pasaría en un país con normas y leyes, pero nadie que las aplique? ¿Se autorregularían las conductas? ¿Impediría la ausencia de un cuerpo ejecutor que los ciudadanos dijeran “fíjate, está robando” o “mira, aquel ha pegado a su vecino”? No.

La historia de la humanidad está repleta de grandes contiendas bélicas de gran alcance, pero no fue hasta 1948 que la Convención sobre el Genocidio definió el término y tuvieron que pasar cincuenta años más hasta la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI). A pesar de ello, usamos esa palabra para definir lo que el Imperio Otomano cometió contra los armenios. También el Holocausto es aceptado como genocidio de forma unánime, aunque fueron los tribunales de Nüremberg creados ‘ad hoc’ quienes juzgaron los crímenes cometidos. Tampoco existía aún el TPI en 1994, mientras los hutus masacraban a los tutsis en Ruanda o cuando las milicias serbobosnias asesinaron sistemáticamente a unos ocho mil hombres bosnios musulmanes y violaron salvajemente a la mayoría de mujeres en 1995 en el enclave de Srebrenica, pero la ONU los considera genocidios.

Eso es lo que ocurre en el sistema mundial, que se va creando y desarrollando en paralelo a la Historia y a los acontecimientos. Hablamos del “orden internacional” para referirnos al marco legal o de consenso que da estructura y sentido a los movimientos de los países, pero el propio sistema carece de un brazo ejecutor que imponga esas leyes. Los estados se regulan mediante acuerdos y tratados que limitan su margen de acción: forman parte de una organización económica, otra de defensa colectiva o una unión monetaria. Se autoimponen las limitaciones que conlleva ser miembro de esas organizaciones por diversos motivos: por interés nacional, cálculo estratégico o convencimiento de la necesidad global de hacerlo. Sería loable que lo hicieran por el bien común, pero lo cierto es que los estados son reticentes para ceder soberanía y lo hacen si lo que logran con ello es muy superior a lo que pierden.

Este el caso de la Corte Penal Internacional. Los estados que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma son parte de este tribunal y aceptan con ello someterse a su jurisdicción. Ello supone que los estados miembros aceptan la competencia del tribunal para juzgar a sus ciudadanos en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Desde su creación en 1998, el TPI persigue los crímenes de los que es competente y juzga a criminales de guerra de muchas partes del mundo, gracias a la colaboración entre los estados que son parte, pero su alcance no es total y se queda en el ámbito jurídico.

Decidir cómo llamar a algo es una decisión ideológica y política, racional o emocional. Muchos consideran dictadores al presidente venezolano Maduro o al líder supremo norcoreano Kim Jong-Un, pero otros los llaman libertadores. Putin es un autócrata dependiendo de quién y cuándo lo diga y Estados Unidos es una democracia, aunque cada vez más iliberal. Croacia, Bosnia, Serbia y Montenegro son países independientes reconocidos por muchos, pero Kosovo no lo es para otros. Y, así, innumerables ejemplos de cómo los conceptos y las etiquetas son decisiones humanas no escritas a fuego que varían según los tiempos y el color de cada gobierno. En los sistemas democráticos, las jefaturas deciden qué palabras utilizan y ponen las etiquetas que consideran y eso forma parte del juego político. Ocurre igual con la política nacional, donde líderes de partidos usan el lenguaje para retorcerlo, moldearlo y estirarlo según convenga y es lícito, aunque pueda no ser ético ni legítimo.

España, Irlanda, Sudáfrica o Grecia pueden considerar genocidio lo que ocurre en Gaza porque sus gobiernos son soberanos para hacerlo. Usar las palabras para convencer, argumentar, generar opinión o conseguir un impacto en la sociedad es parte de la ‘política’ más clásica. Llamar la atención y poner el foco público sobre atrocidades es un deber humano. Que haya tribunales que puedan perseguir después a los responsables de estos crímenes no exime que se haga todo lo posible por pararlos o evitarlos. La justicia se pronuncia sobre hechos pasados, la política los debate y los impide ahora.