Opinión | Tribuna
Folia dels estels
Nit de lluna i estels, allunyats de la ciutat, vora la mar, des d’un penya-segat o d’un pujol elevat. Les flaires dels savinars perfumen la nit i les copes dels pins, escabellades, s’obren a la llum nacrada amb tonalitats vermelloses i ataronjades de la lluna plena d’esturió, aquesta superlluna d’agost.
Estirats, prenent terra, ancorats, carregant-nos de l’energia i de l’emoció que ens travessen fins al punt de levitació, emprenent el vol amb l’encís de la volta celeste, com un gran decorat que s’omple d’estels.
Si ens deixam portar, iniciam un viatge interestel·lar des de Venus, que brilla d’un blanc intens, que ens fa aclucar els ulls, fins a Júpiter, a només 660 milions de quilòmetres, però avui gairebé a l’abast de la mà. Tot conserva un ordre còsmic i mou una energia que ens fa sentir part de l’Univers.
Després de fixar la vista, el cel que en un instat semblava quiet comença a dansar: un estel es desplaça lentament fins desaparèixer. Altres llampeguen. I de sobte esclaten els Perseids: les llàgrimes de Sant Llorenç, que encenen la nit.
Des de la constel·lació de Perseo, en fricció amb l’atmosfera, els meteoroides es calcinen i s’evaporen. La incandescència breu revela la seva bellesa abans d’esvanir-se.
Comença la festa: un espectacle pirotècnic de la natura que ens mostra la immensitat de l’Univers. Un esdeveniment únic i alhora, cíclic, que no ha deixat de fascinar generacions i generacions de diferents civilitzacions al llarg de la història.
En silenci, podem gaudir d’aquest espectacle davant la grandesa sideral, meditant sobre la nostra finitud. És un bon moment per iniciar un diàleg interior, deixant que la nostra respiració s’acompassi amb el moviment còsmic per formar part del tot.
Aquest cel estrellat al qual hem cantat, pregat i confiat les nostres pors i anhels, avui, a la Penya Esbarrada, llençam els nostres desitjos que passaran a formar part ja per sempre de la melodia del cosmos. “S’enfilen vers l’ordre i la folia dels estels” – Marià Villangómez.
